Sánchez pide "dejar a un lado" la "lucha partidista" para alcanzar un pacto de Estado frente a la emergencia climática

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este viernes 5 de septiembre "dejar a un lado" la "lucha partidista" para alcanzar un pacto de Estado frente a la emergencia climática en su visita a la base de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), en Tabuyo del Monte (León).

"Yo creo que merece la pena hacer ese esfuerzo, que merece la pena dejar a un lado todo lo que tenga que ver con la legítima y democrática lucha partidista para que en algunos asuntos, como hemos hecho en el pasado, como por ejemplo fue el pacto de Estado contra el terrorismo o el pacto de Estado contra el terrorismo yihadista o el pacto de Estado contra la violencia de género, lo hagamos también en relación con la emergencia climática", ha asegurado Sánchez en declaraciones a medios.

Asimismo, Sánchez ha advertido de que la sociedad se enfrenta a una emergencia climática que está "tensionando" las capacidades institucionales. Por ello, ha llamado a "readaptarlas" y "redimensionalas" y hacer una apuesta "sistemática y sistémica" que trasciendan las legislaturas. "Porque, efectivamente,, tenemos que hacer gestiones forestales a escala forestal, no a escala política, no a escala humana, sino trascendiendo las legislaturas y también décadas que tenemos por delante", ha apuntado.

En este sentido, ha trasladado que la voluntad del Gobierno es "absoluta" en esta cuestión y que se va a "empeñar" en que se puede llegar a ese gran pacto de Estado "entre partidos, instituciones, pero también el conjunto de la sociedad española, porque necesitamos a todos". "Necesitamos al sector primario, necesitamos a las ONG ecologistas trabajando codo con codo, como necesitamos también al medio urbano y al medio rural trabajando codo con codo contra este fenómeno", ha recalcado.

Igualmente, ha avisado de que ahora hay que afrontar "unas semanas y unos meses difíciles", como consecuencia de la emergencia climática. Además, ha indicado que "probablemente" España se va a enfrentar en otras partes de la Península a danas "como consecuencia del incremento de las temperaturas" y ha insistido en que "este desafío trasciende legislaturas, trasciende coyunturas".