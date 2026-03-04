Sánchez reivindica a Fernando Ónega: "Un gran periodista. Ha sido un cronista, un analista de la vida política"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la salida de la capilla ardiente por Fernando Ónega situada en la Casa de Galicia de Madrid, a 04 de marzo de 2026, en Madrid (España). El periodista Fernando Ónega ha muerto a los 78 años. - José Ramón Hernando - Europa Press

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido este miércoles a la capilla ardiente de Fernando Ónega, a quién ha reivindicado como un "gran periodista", que "ha sido un cronista, un analista de la vida política" de España.

Así lo ha expresado el jefe del Ejecutivo a la salida del velatorio del periodista en la Casa de Galicia de Madrid, a donde ha asistido acompañado por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el de Transición Digital y de la Función Pública, Óscar López. Entre los numerosos ramos y coronas de flores destaca una enviada por el Rey Juan Carlos con los colores de la bandera española, que ha llegado pasadas las 14.15 horas.

Pedro Sánchez ha manifestado que Ónega "ha alumbrado mucha luz sobre muchos sucesos, muchos acontecimientos, sobre la política" en España y que "ha permitido comprender a muchos ciudadanos y ciudadanas lo que sucedía, desde una mirada honesta, siempre cada uno con su perspectiva, con su opinión, pero desde una mirada honesta de la actualidad".

"La mejor definición que al menos se me ocurre a mí trasladar sobre la figura de Fernando Ónega, es la del periodismo, en un significado absolutamente genuino y que es muy importante reivindicar hoy en día", ha manifestado el presidente.

Asimismo, Sánchez ha puesto en valor su faceta de columnista y que Ónega "hacía sus análisis en la prensa escrita". Además, ha reivindicado la prensa en papel y su lectura, una costumbre que "desgraciadamente" se está perdiendo como sociedad.

"Siempre, aunque tengan miradas diferentes, incluso no estar de acuerdo con ellas siempre es un ejercicio sano para poder contrastar las opiniones de uno y poder tener una mirada mucho más certera de lo que está sucediendo en nuestro país y lo que está sucediendo también el mundo", ha reflexionado.

A su juicio, Fernando Ónega "es una persona que desde el periodismo ha contribuido a ser lo que España es".

El presidente ha añadido que ha tenido "muchísima relación con él". "Hemos debatido, hemos discutido sobre muchas de las decisiones que he tomado como presidente del Gobierno, en las que unas estaba de acuerdo, otras no", ha reconocido.

En este sentido, el presidente ha comentado que Fernando Ónega siempre lo ha hecho "desde una mirada muy honesta y muy auténtica de lo que debe ser un periodista a la hora de aproximarse y relacionarse con el poder".

"Tengo las mejores palabras y los mejores recuerdos de Fernando Ónega y he querido venir a trasladarle a la familia todo el reconocimiento, el cariño y el aprecio que, desde la política, desde el Gobierno, pero estoy convencido también que desde el conjunto de la sociedad, se tenía con un gran periodista", ha concluido.