Sánchez se reunirá mañana con Alejandro Palomas por los abusos sufridos por parte de un religioso

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor Alejandro Palomas, que ha revelado haber sufrido abusos por parte de un religioso cuando era menor, se reunirá este jueves 3 de febrero con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, según avanzó a Europa Press el propio autor, que ha indicado que acude a esta cita "a escuchar" y "dispuesto a trabajar con él".

Aunque el presidente del Ejecutivo indicó la semana pasada que este jueves se reuniría con víctimas de abusos, antes de tomar una decisión sobre la comisión de investigación, fuentes de Moncloa han confirmado a Europa Press que la reunión será "solo" con Alejandro Palomas.

El escritor relató en una columna escrita que un religioso abusó de él cuando tenía ocho años. La semana pasada concedió varias entrevistas a los medios en las que denunciaba los abusos sufridos en 1975, cuando cursaba 5º de EGB en La Salle de Premià de Mar (Maresme, Barcelona), un testimonio que provocó la llamada del presidente del Gobierno.

"Me sentí abrumado", ha reconocido Palomas a Europa Press. "Lo primero que me preguntó fue cómo estaba, luego me contó que estaba muy impactado y me dijo que recogía el guante, que este Gobierno era muy sensible con estos temas y yo le pregunté: ¿pero esto, en qué se traduce?", ha rememorado el autor, que ha alabado "no tanto las formas sino el fondo" de esta conversación.

Sobre el encuentro de este jueves, el autor ha avanzado que lo primero que hará "será escuchar" aunque ha lamentado que "los políticos están un poco lejos". "Yo soy un testigo en primera persona pero yo voy a escuchar. Él es mi presidente y quiero saber qué es lo que ha pensado. Yo estoy dispuesto a cooperar y a trabajar con él", ha aseverado el que fuera Premio Nadal en 2018.

Por otro lado, preguntado por la petición de diferentes comisiones para investigar estos casos --Unidas Podemos, ERC y EH Bildu piden crear una comisión de investigación sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia católica mientras PNV reclama una comisión independiente formada por expertos--, Palomas ha enfatizado que "cuanto más se clarifique, mejor y, si hay dos formas, mejor aún".

Precisamente el pasado martes, la Mesa del Congreso admitió a trámite, con el voto en contra del PP y Vox, la propuesta de Unidas Podemos, Esquerra Republicana y EH Bildu.

El PSOE ha explicado que están "analizando" todas las vías posibles para investigar los abusos sexuales a menores en la Iglesia y que "en próximos días" darán a conocer su posición, aunque ya ha apostado por una única investigación "rigurosa" que les obligue a ir "de la mano de expertos".

Palomas ha señalado que el presidente del Gobierno ya hizo alusión a estas comisiones durante su conversación telefónica y Palomas le preguntó sobre el papel del PSOE. "Lo estamos valorando", ha revelado que le contestó Pedro Sánchez.