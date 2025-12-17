Sánchez tacha de "error histórico" que la UE permita una producción "limitada" de coches de combustión tras 2035

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el acto de 'Avanzando en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática' en el Círculo de Bellas Artes, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tachado este miércoles de "error histórico" la propuesta de la Comisión Europea de retirar el veto total a la comercialización de vehículos de combustión a partir de 2035 y autorizar, en su lugar, una producción "limitada" de este tipo de automóviles hasta alcanzar un 10% de las emisiones de CO2 permitidas en 2021.

"Es un error histórico de Europa porque la competitividad se garantiza por la sostenibilidad y no debilitando nuestros compromisos climáticos", ha señalado en la clausura del acto 'Avanzando en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática' celebrado este miércoles en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

La oferta de Bruselas es un primer paso que debe ser aún negociado entre el Consejo y el Parlamento Europeo para ser adoptada en su forma definitiva y, según recalcan fuentes comunitarias, en todo caso ese margen deberá ser "compensado completamente" por los propios fabricantes con "créditos" obtenidos a partir del uso del llamado "acero verde" producido en la UE o de biocombustibles.