Sánchez traslada a la activista Fawzia Koofi que las mujeres afganas "siempre" tendrán un lugar en España

Comparecencia ante los medios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la firma de acuerdos de la XXXVI Cumbre hispano-portuguesa, en el Aula Magna de la Universidad Internacional de Andalucía. A 6 de marzo de 2026 en Palos de la Frontera, Huelva. - Clara Carrasco - Europa Press

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este viernes a la activista Fawzia Koofi que las mujeres afganas "siempre" tendrán un lugar en España donde mostrar su "valentía" y "dignidad" hasta que puedan "volver" a su país.

"Nuestra voz será siempre la vuestra. Siempre tendréis en España un lugar donde mostrar vuestra valentía y dignidad hasta que podáis volver a Afganistán", ha señalado el líder del Ejecutivo a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así se ha expresado en respuesta a un mensaje publicado por la activista en la misma red social. En él, Koofi agradece a Sánchez y al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, la lealtad del Gobierno y de la sociedad española con las mujeres y niñas "sin voz" de Afganistán que "sufren algunas de las peores formas de persecución de género" que "constituyen crímenes contra la humanidad".

"España ha sido el país líder en brindar espacio y amplificar nuestra voz", ha elogiado Koofi, enumerando algunas acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo como "patrocinar la resolución sobre la creación de un mecanismo de investigación sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán" o "apoyar a cientos de mujeres y niñas vulnerables con documentos de asilo", entre otros.

Unas palabras de la activista en alusión a una publicación en 'X' del Ministerio de Exteriores condenando "la opresión de las mujeres en todo el mundo, especialmente en países donde es especialmente grave, como Irán y Afganistán". "Nadie os podrá invisibilizar nunca", ha concluido el presidente del Gobierno.