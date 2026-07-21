Sánchez traslada a los rectores su compromiso con la calidad de las universidades en una reunión en Moncloa

Reunión Pedro Sánchez y CRUE - MONCLOA

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este martes un encuentro con la nueva junta rectora de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) en el Complejo de la Moncloa.

En la reunión, el jefe del Ejecutivo ha reiterado el compromiso del Gobierno con la calidad del sistema de universidades de España y ha subrayado que, durante esta legislatura, el Ejecutivo ha aumentado casi un 60% el presupuesto de la UNED; un 50% la financiación de proyectos de investigación y atracción de talento de universidades; y más de un 80% las becas para estudios universitarios, según ha informado Moncloa.

Fruto de este compromiso, ha agregado el Gobierno, son también los 900 millones de euros destinados al programa María Goyri, para financiar durante seis años 3.400 plazas de profesorado ayudante doctor en toda España. Este programa implica la movilización de otras 2.236 plazas que sufragan las comunidades autónomas.

En la reunión, ha participado el presidente de la CRUE, Julián Garde, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, entre otros.

En la CRUE están integradas, en la actualidad, todas las universidades públicas españolas (50) y 27 privadas. La CRUE reúne a la mayor parte de las universidades del país y actúa como principal interlocutor del sistema universitario ante las administraciones públicas.

Desde CRUE destacan que, en el encuentro, se han abordado algunos de los principales desafíos que afronta la universidad española: la financiación pública de las universidades; el nuevo marco financiero plurianual de la UE y el peso que debe tener en la financiación de las universidades y la ciencia; el problema del alojamiento universitario; y la inteligencia artificial y su impacto en las universidades, así como la necesidad de continuar con programas de apoyo a la transformación digital de las universidades.

Julián Garde ha recordado en La Moncloa que la propia LOSU reconoce la infrafinanciación crónica del sistema universitario público y ha señalado la importancia de definir un calendario con procedimientos y aportaciones de cada Administración si se quiere cumplir el objetivo de inversión de, al menos, el 1% del PIB que marca la Ley.

El también rector de la UCLM ha mostrado su preocupación por el problema de la falta de alojamientos asequibles para la comunidad universitaria, que impacta negativamente en la igualdad de oportunidades y ha ofrecido el apoyo de las universidades para paliar sus consecuencias.

Para concluir, Garde ha pedido al presidente del Gobierno que lidere la revitalización de la universidad pública para que se convierta en "el gran motor de cambio hacia una sociedad del conocimiento".