Secuoya Studios incorpora al productor Jaime Gona a su área de cine

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Secuoya Studios ha anunciado este lunes la incorporación del productor Jaime Gona a su área de cine, con el objetivo de desarrollar nuevos proyectos cinematográficos y "continuar ampliando esta división estratégica dentro del estudio de contenidos".

Así lo ha dado a conocer la compañía, que ha destacado la "sólida" trayectoria de Jaime Gona y que ha desarrollado su carrera como productor "impulsando películas reconocidas por la crítica y con una destacada proyección nacional e internacional".

Entre los trabajos del productor, Secuoya Stutios ha destacado 'Los comensales' (Premio del Público en ZonaZine del Festival de Málaga), 'Selfie' de Víctor García León (Premio de la Crítica en el Festival de Málaga y extensa trayectoria en festivales internacionales) y 'Los europeos', coproducción con Francia basada en la novela homónima de Rafael Azcona, que obtuvo varias nominaciones en los Premios Goya y Premios Feroz, incluyendo la de mejor película de comedia.

Además, ha señalado que tiene pendiente de estreno 'Día de caza', dirigida por Pedro Aguilera y protagonizada por Carmen Machi, Rossy de Palma y Blanca Portillo y Zoé Arnao; 'El profesor' (Atresmedia Cine, Gonita y 4 Cats Pictures), segundo largometraje de Daniel Castro protagonizado por Javier Gutiérrez; el documental 'Carlos Saura: ese niño de la fotografía', dirigido por Anna Saura; y 'Ultravioleta', de Mamen Díaz ('Violeta no coge el ascensor') como guionista y directora.