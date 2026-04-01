La segunda fase de la Operación de Semana Santa arranca circulación irregular en Madrid, Barcelona y Sevilla

Decenas de vehículos durante la operación salida por las vacaciones de Semana Santa, en la A-5. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La segunda fase de la operación salida de Semana Santa ha comenzado a las 15 horas de este miércoles, 1 de abril, con tráfico "irregular" en las salidas de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) en su boletín de alrededor de las 15.00 horas sobre el estado de la circulación.

Asimismo, la circulación está siendo lenta en Málaga, concretamente en la A-7 en San Pedro de Alcántara y Fuengirola en ambos sentidos y en Toledo en la A5 en Santa Cruz de Retamar.

Asimismo, el tráfico está condicionado por varios siniestros, a la altura de AP-1 en Briviesca sentido Burgos y en Toledo en A-4 en La Guardia, sentido Villarreal.

La DGT tiene previsto para esta segunda fase de la operación de Semana Santa 9,9 millones de desplazamientos de larga distancia, por lo que pide prudencia a los conductores y que consulten el estado de las carreteras antes de ponerse en circulación. La franja horaria más desfavorable para emprender viaje estará comprendida entre las 15 y las 23 horas. Más de 7.000 efectivos y 8.500 medios técnicos velarán por la seguridad y la fluidez del tráfico en las carrertas.