Seis aviones y una brigada de Transición Ecológica apoyan la extinción de fuegos en Barbate (Cádiz) y Leciñena(Zaragoza)

6 Aviones Y Una Brigada De Transición Ecológica Apoyan La Extinción De Fuegos En Barbate (Cádiz) Y Leciñena (Zaragoza). - MITECO

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis aviones y una brigada de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) apoyan la extinción de los incendios de Barbate (Cádiz) y Leciñena (Zaragoza), según ha informado a las 17:43 el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En concreto, Transición Ecológica tiene desplegado un helicóptero MIKE en Barbate (Cádiz). Mientras tanto, en Leciñena (Zaragoza) tiene tres aviones anfibios ALFA, un anfibio FOCA, un helicóptero MIKE y una brigada helitransportada.