La semana acabará con lluvia, generalizada el viernes y en el norte y este peninsular el sábado, según Meteored

Personas caminan ante ninots tapados con plásticos por la lluvia durante el montaje de las Fallas 2026, en la plaza del Ayuntamiento, a 5 de marzo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera semana de marzo acabará con lluvias, que serán generalizadas el viernes y en Galicia, el Cantábrico, Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana el sábado, donde podrán ser localmente fuertes y acompañados de tormenta. Además, mañana se esperan nevadas en las cordilleras, con cotas en los Pirineos en torno a los 1100-1200 metros (m).

Esta es la previsión del director de meteorología de Meteored, José Antonio Maldonado, que ha avanzado que durante el resto del día de hoy la nubosidad será abundante en la Península y Baleares. En este marco, ha dicho que se producirán precipitaciones que se irán extendiendo por la mayoría de comunidades autónomas (CCAA).

Por zonas, las lluvias más intensas se esperan en las regiones mediterráneas y en Aragón, donde podrían superarse los 50 litros por metro cuadrado (l/m2) en pocas horas. Además, también se registrarán nevadas en los principales sistemas montañosos. En líneas generales, el ambiente será más fresco en toda España salvo en el sur de Andalucía y se registrarán vientos de componente sur y este que tenderán a rolar a norte y oeste.

La inestabilidad continuará el viernes en la Península y Baleares con precipitaciones bastante generalizadas, de acuerdo con Maldonado. Éstas podrán ser especialmente abundantes en el oeste del Cantábrico y en Cataluña, además de en otras zonas del área mediterránea, la zona centro, el entorno del Estrecho y Baleares. A su vez, también hay posibilidades de que se registren lluvias en el norte de Canarias.

Durante este día, se esperan nevadas en las cordilleras, con cotas en los Pirineos en torno a los 1100-1200 m. El director de meteorología de Meteored ha indicado que las temperaturas dejarán y que lo harán de forma más acusada en la vertiente cantábrica. Asimismo, habrá heladas en cumbres. Por otro lado, soplarán vientos de componente norte en la mayor parte del país, con rachas fuertes en Galicia, el entorno del Estrecho, el Ampurdán y el Golfo de Cádiz.

Durante el fin de semana el tiempo será siendo muy inestable en la Península y Baleares debido a una dana. Según la predicción de Maldonado, el sábado predominarán los cielos nubosos o muy nubosos con chubascos en muchas comarcas, especialmente en Galicia, el Cantábrico, Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana, donde podrán ser localmente fuertes y acompañados de tormenta.

Asimismo, nevará en los sistemas montañosos a partir de unos 1300-1500 m. En lo que se refiere a los termómetros, las temperaturas suban en las vertientes atlántica y cantábrica y en la cuenca alta del Ebro. Por lo demás, habrá vientos de poniente en el suroeste y sur peninsular y de componente este en el resto de la Península y Baleares, mientras que en Canarias soplarán alisios fuertes.

Si bien la dana tenderá a desplazarse hacia el norte el domingo, el director de meteorología de Meteored ha puntualizado que todavía predominarán los cielos con abundante nubosidad, especialmente durante la mañana. En este marco, ha dicho que se registrarán chubascos en numerosas zonas, sobre todo en el tercio norte, donde algunos podrán ser fuertes, mientras que nevará en las cumbres pirenaicas y no se descartan lluvias débiles en el norte de Canarias.

Por último, ha apuntado a que las temperaturas bajarán en el tercio norte y subirán en la mitad sur, con heladas débiles en las cumbres, y que los vientos serán flojos del sur y del este en el noreste, predominando el poniente en el resto de la Península.