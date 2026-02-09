La semana será lluviosa en la Península pero suben las temperaturas con hasta 20ºC en el Mediterráneo y deshielos

Archivo - Transeuntes bajo sus paraguas durante la intensa lluvia. A 11 de octubre de 2024, en Cádiz (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Esta semana será lluviosa en la mayor parte del territorio peninsular, pero las precipitaciones quedarán acotadas el domingo a la mitad norte peninsular, de acuerdo con el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Durante el lunes y el martes las temperaturas subirán notablemente --con más de 20ºC en la costa mediterránea-- y con ellas la cota de nieve, y además lloverá sobre la nieve caída en días previos, lo que hará que se produzcan deshielos.

Por días, este lunes llegarán nuevos frentes a España que dejarán lluvias en la mayor parte de la Península, que serán menos probables en Cataluña y en Baleares. Por zonas, las más abundantes se registrarán en zonas de Sierra de Cádiz y de Málaga, en el resto de montañas andaluzas y en el oeste de Galicia.

De acuerdo con el pronóstico, el día comenzará con nevadas a partir de 1.000 metros (m) en el norte del país. Sin embargo, la cota subirá rápidamente hasta situarse por encima de 2.500 m salvo en Pirineos, donde se quedará en torno a unos 1.800 m. "Esto supondrá el deshielo de la nieve previamente caída", especifica Del Campo.

Por lo demás, soplarán vientos muy fuertes en el área mediterránea y las temperaturas diurnas serán notablemente más altas en todo el país salvo en el tercio norte. De hecho, en la costa mediterránea se superarán los 20ºC. En lo que respecta a Canarias, el día será tranquilo, con nubes en el norte del archipiélago y cielos más despejados en el sur.

La tónica del martes será similar, con lluvias en buena parte de la Península, que serán menos probables en el área mediterránea y en Baleares. En el sur de Andalucía, eso sí, las precipitaciones serán menos abundantes que en días previos. No obstante, los acumulados se incrementarán en Galicia, Cantábrico Oriental, Pirineos y entorno del norte de Cáceres y sur de Salamanca y de Ávila, con lluvias que podrán ser fuertes y estar acompañadas de tormenta.

Durante esta jornada la cota de nieve estará muy alta, por lo que sólo nevará en las cumbres del Pirineo. Por esta parte, el portavoz de AEMET avanza que los deshielos iniciados el día anterior continuarán durante el martes y que sólo helará en los Pirineos.

En este marco, las mínimas estarán en notable aumento y serán muy altas para la época del año y las máximas superarán los 20ºC en el Cantábrico y los 25ºC en puntos del Mediterráneo en ciudades como Castellón o Murcia. Las rachas de viento seránmuy fuertes, precisamente en el área mediterránea y en Baleares, y en Canarias será un día tranquilo, con nubes en el norte de las islas y más despejado en el sur.

Del Campo señala que el miércoles seguirán las precipitaciones en amplias zonas del territorio con una distribución similar a las del día anterior. En especial, el pronóstico recoge que las precipitaciones serán más abundantes que en la jornada anterior en las sierras andaluzas. A su vez, la cota de nieve seguirá muy alta, por lo que continuarán produciéndose deshielos.

Este día las temperaturas alcanzarán niveles algo más bajos en el noroeste mientras que subirán en el extremo oriental peninsular y en Baleares. De hecho, ciudades como Bilbao o Palma superarán los 20ºC y en Murcia podrían rondarse los 26 o 27ºC. Asimismo, habrá vientos muy fuertes en el Mediterráneo y zonas de montaña, también en el Cantábrico. Mientras tanto, la jornada se espera tranquila en Canarias con algunas nubes en el norte y cielos poco nubosos en el resto del archipiélago.

MÁS DE 20ºC EN EL MEDITERRÁNEO

La incertidumbre aumenta a partir del jueves, de acuerdo con el portavoz de AEMET. Por un lado, es probable que siga lloviendo, aunque de forma más intermitente y dispersa que en días previos. Además, en las horas centrales del día incluso pararía de llover y saldría el sol en muchas zonas. Por otro, un nuevo frente dejará lluvias fuertes en Galicia por la tarde.

En lo que respecta a los termómetros, las temperaturas de este día serán más bajas, pero la cota de nieve permanecerá alta y sólo habrá heladas en las montañas. Una vez más seguirán superándose los 20ºC a orillas del Mediterráneo. Mientras tanto, en Canarias se registrará un día similar a los anteriores con intervalos nubosos en los nortes y cielos más despejados en el sur de las islas.

El viernes podría ser de nuevo un día con lluvias en amplias zonas. En este sentido, Del Campo explica que estas precipitaciones podrían llegar incluso al Mediterráneo y Baleares. Más allá de ello, indica que es probable que las lluvias sean más dispersas e intermitentes el sábado y que estén acotadas a la mitad norte peninsular durante el domingo, quedando libre de precipitaciones el sur.

"Esta tendencia podría continuar en los primeros días de la semana siguiente, pero todavía es muy pronto para poder confirmarlo y habrá que esperar a futuros pronósticos", ha resumido el portavoz de AEMET.

EL DOMINGO, FECHA DEL FIN DE LAS LLUVIAS EN ESPAÑA

Eltiempo.es fecha en el domingo el fin de las lluvias en España. De acuerdo con su pronóstico, esta jornada ya estaría dominada por la estabilidad por la llegada de una dorsal que podría persistir a lo largo del inicio de la próxima semana. Al margen de ello, destaca que los próximos días serán bastante suaves en lo térmico, con valores notablemente elevados para la época en gran parte del país hasta el viernes.

En este aspecto, el portal meteorológico indica que las anomalías serán más destacadas en las mínimas. En este marco, las heladas quedarán relegadas a cotas muy altas hasta el viernes, con incluso valores nocturnos que durante el martes podrían ser superiores a los 10 ºC en zonas del interior.

Por el día, se superarán los 15 ºC en casi todo el país entre martes y jueves, con la excepción de zonas del interior de Castilla y León, Madrid y Castilla - La Mancha, así como en zonas de montaña.