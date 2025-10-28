El Senado rechaza una moción del PSOE para poner en valor el Sistema Nacional de Protección Civil

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Interior del Senado ha rechazado con 21 votos en contra (entre ellos, los del PP y los del PNV), nueve a favor (entre ellos, del PSOE y Más Madrid) y cero abstenciones una moción presentada por los senadores socialistas relativa a la puesta en valor del papel del Sistema Nacional de Protección Civil en beneficio de la ciudadanía.

"La experiencia nos demuestra que cada vez es más necesario estar preparados para prevenir y responder de forma adecuada ante las emergencias y catástrofes que se incrementan en frecuencia e intensidad como consecuencia del cambio climático y que es necesario actuar desde todos los ámbitos y niveles. Por tanto, señorías, es especial disponer en cada momento de la mejor versión del Sistema Nacional de Protección Civil", ha señalado el senador socialista Javier Remírez en su defensa de la moción.

Con esta iniciativa, Ramírez ha dicho que el PSOE busca poner en valor los avances logrados en las últimas décadas en materia de protección civil, pero también reafirmar la voluntad de fortalecer el sistema "desde la coordinación y la colaboración interinstitucional".

A su juicio, el Sistema Nacional de Protección Civil ha demostrado que responde de manera "óptima" cuando se apuesta primero por el liderazgo y la gestión desde lo público, cuando se le dota de recursos presupuestarios y humanos materiales "dignos y suficientes", cuando se organiza "desde la diligencia y competencia" y cuando todas las administraciones implicadas en él asumen sus responsabilidades "sin hacer dejación de funciones".

La moción ha recibido dos enmiendas que el PSOE ha rechazado. Una de ellas, de Vox, pretendía que la Comisión de Interior instara a todas las administraciones con competencias en la materia a devolverlas al Gobierno y a dejar de utilizar el Sistema Nacional "en beneficio propio". La otra, de Junts, buscaba que el órgano reconociese la importancia de los sistemas de protección civil y emergencia "respetando plenamente las competencias de las comunidades autónomas, como el PROCICAT en Cataluña".

En la defensa de su enmienda, la senadora de Vox Paloma Gómez Enrique ha denunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya "ignorado su responsabilidad" con la dana hace un año, con el apagón de abril y con los incendios de agosto.

"Todas fueron situaciones críticas y todas tienen un común denominador, que Sánchez la ignoró. Y la ignoró a sabiendas del instrumento legal que él mismo aprobó en 2021, por el que se obliga a ponerse al frente de todas ellas, según ordena la Ley de Seguridad Nacional", ha censurado.

Por su parte, el senador de Junts Eduard Pujol Bonell ha incidido el sistema de Protección Civil de Cataluña en la defensa de la suya y ha indicado que la autonomía "se pone a temblar" cada vez que se habla de un Sistema Nacional de Protección Civil. "Respeten el sistema de emergencias de Cataluña", ha insistido.

Tras rechazar ambas, Remírez le ha echado en cara a Vox que quiera "simple y llanamente" desmantelar el Sistema Nacional de Protección Civil. Por otro, ha recalcado a de Junts que desde el PSOE son partidarios de fortalecer el actual Sistema de Protección Civil "respetando absolutamente el ámbito competencial que existe entre las CCAA".

PNV: LAS COMPETENCIAS SE REPETAN, PERO ESTÁN PARA EJERCERLAS

Además, la senadora de Más Madrid Carla Delgado Gómez ha avanzado que va a votar a favor de la moción. En su intervención, ha transmitido su esperanza de que todas las administraciones se unan para que haya una mejor coordinación que implique también a la sociedad y a las organizaciones civiles.

"Si las señorías del PP no están de acuerdo con algo tan necesario como esto, por favor, háganse a un lado y por lo menos no incordien que ya lo hacen bastante", ha criticado.

Por el contrario, la senadora de EAJ-PNV Estefanía Beltrán de Heredia, ha avanzado que votarán en contra ya que el Sistema de Protección Civil ya "nació viciado". Aún así, ha recalcado que esto no implica que País Vasco no colabore.

"Las competencias autonómicas, lo vuelvo a repetir, están para respetarse, pero las CCAA tienen el deber y la obligación de ejercerlas. No vale jugar al escapismo cuando se producen unas situaciones de crisis", ha denunciado, en referencia a la dana y a los incendios de agosto.

El senador de ERC Joan Josep Queralt Jiménez ha pedido aplicar el refrán de "si funciona, no lo toques". Además, ha pedido "educar" a "los incapaces" en protección civil si eso es "posible".

EL PP, AL PSOE: "CUMPLAN CON LA LEY Y ABANDONEN LOS BRINDIS AL SOL"

Por último, la senadora del PP María Mar Blanco Garrido ha indicado que votarán en contra. En su intervención, ha tachado la moción de "propaganda" y ha dicho que el PSOE la ha presentado para "aplaudirse a sí mismos" con palabras "grandilocuentes".

Entre otras cosas, ha recriminado a los socialistas que el Consejo Nacional de Protección Civil lleve meses sin reunirse, que el Plan Estatal General de Emergencias "siga olvidado en un cajón" y que el Mecanismo Nacional de Respuesta a las Emergencias todavía no se haya desarrollado.

Además, ha pedido que la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, "se aparte o la aparten". "Cumplan con la ley y abandonen los brindis al sol, porque estos ni protegen ni salvan vidas", ha censurado.