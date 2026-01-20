SEO/Birdlife concluye 'Maraves' que introduce GPS con sensores y se une a la pesca recreativa para proteger aves marinas

Pescadores recreativos en pleno combate con un atún rojo durante la jornada de marcaje científico del Scientific Angler Tagging Tour en l’Ametlla de Mar (Tarragona). - DANIEL REY. SEO/BIRDLIFE

SEO/BirdLife ha finalizado el proyecto 'Maraves', con el que busca mejorar el conocimiento y la conservación de las aves marinas, y que cuenta con la colaboración de pescadores para abordar una de las principales amenazas para las aves marinas, las capturas accidentales.

Además de la colaboración con los pescadores profesionales para mejorar el conocimiento sobre la ocurrencia de capturas accidentales (bycatch) y desarrollar medidas para su mitigación, especialmente en artes de palangre de fondo, la edición de este año destaca por el seguimiento de pardelas a través de marcajes con GPS para profundizar en el estudio de la relación entre aves marinas y pesca; y se ha incorporado al sector pesquero recreativo en estas tareas de conservación.

Esta iniciativa culmina también con el estreno en YouTube de una pieza audiovisual que resume lo que ha sido este año y medio de trabajo a través de las voces de algunos de sus protagonistas, como ha dado a conocer la ONG.

En este sentido, los pescadores profesionales han sido unos aliados clave de 'Maraves' ya que una docena de pescadores de Cataluña y Baleares han colaborado con el equipo marino de SEO/BirdLife a través de cuadernos de seguimiento del 'bycatch'.

Además, han realizado aportaciones en el diseño de diferentes medidas de mitigación de esta problemática, como una línea espantapájaros, una cuerda de unos 50 metros con cintas de colores y boyas, que ha sido la medida que ha focalizado mayores esfuerzos al contar con la aprobación del sector, por ser una opción fácil de manejar, y demostrar su eficacia en otro tipo de pesquerías.

En este sentido, el pasado mes de junio se llevaron a cabo pruebas --en colaboración con la Confraria de Pescadors de Blanes-- que dieron resultados esperanzadores sobre este sistema de mitigación y sentaron las bases para el futuro. También en Blanes, pero ya fuera de la época de mayor interacción con aves marinas, se realizaron pruebas sobre el efecto de diferentes configuraciones de pesos en la velocidad de hundimiento del palangre de fondo, parámetro fundamental a la hora de reducir el riesgo de captura accidental.

Otra novedad ha sido la incorporación del sector pesquero recreativo. Así, tras años de trabajo colaborativo con los pescadores profesionales, especialmente de artes menores, la ONG ha dado un paso más al incorporar también a los pescadores recreativos de la mano de Scientific Angler, entidad que promueve una pesca más sostenible e incentiva la participación de este sector en proyectos de ciencia ciudadana.

En esta primera edición de 'Maraves', la colaboración se ha centrado en eventos de divulgación dónde técnicos de SEO/BirdLife han acercado el mundo de las aves marinas a los participantes, tanto a través de charlas como durante salidas al mar.

Para ello, se ha diseñado un folleto específico que ilustra la relación entre aves y pesca recreativa, mostrando las especies habituales en aguas del Mediterráneo y las ventajas de velar por su conservación. También se ha promovido la participación de este sector en plataformas de ciencia ciudadana ornitológica, cómo la app Bycatch, que permite reportar anónimamente casos de capturas accidentales, o la plataforma e-Bird.

El equipo marino de SEO/BirdLife ha continuado con los programas de seguimiento de pardelas tanto en colonias como en el mar. En los marcajes, además de una anilla de lectura a distancia, como novedad se han colocado emisores GPS con sensores de profundidad y aceleración. Estos nuevos avances tecnológicos permiten conocer con mucho más detalle la ecología de alimentación de estas aves y predecir con mayor certeza el riesgo de interacción fatal con diferentes artes de pesca, según la organización.

'Maraves' se ha desarrollado con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, y la cofinanciación de la Unión Europea a través del FEMPA (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura).