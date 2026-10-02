Septiembre finaliza con 87 muertos en carretera, 29 menos que el año pasado

Archivo - Vehículos circulan por la carretera A3 a la altura del km 6 en una foto de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 87 personas han fallecido en las carreteras en septiembre, 29 menos que en el mismo mes del año pasado en un contexto de incremento de la movilidad con 41,06 desplazaminetos de largo recorrido (+0,9%).

También son menos las víctimas mortales contabilizadas desde el 1 de enero respecto a 2025. En lo que va de este año han perdido la vida en accidentes de circulación 816 personas, 50 menos que el año pasadao.

El mayor descenso de víctimas mortales se produce en las vías convencionales, con 60 fallecidos, 27 menos que los registrados en septiembre del pasado año. Aún así, este tipo de vías continúan siendo las más peligrosas y las que más fallecidos registran (69%), según la Dirección General de Tráfico (DGT).

Teniendo en cuenta el medio de desplazamiento, este mes ha destacado el descenso de los fallecidos en turismo con respecto al mismo mes del año anterior (-26), principalmente en vías convencionales.

En función del tipo de siniestro, descienden los fallecidos en todas las modalidades, destacando la bajada de las colisiones frontales con 8 fallecidos, 10 menos que en el mismo mes del año anterior. También se reducen las víctimas mortales por salida de vía con 41 fallecidos, cinco menos que en septiembre de 2025, aunque la salida de vía sigue siendo el tipo de siniestro que más víctimas mortales registra.

Respecto al uso de los sistemas de seguridad, 11 de los fallecidos no hacían uso del correspondiente dispositivo de seguridad en el momento del siniestro: 4 usuarios de turismo, 2 de furgoneta y 4 de camiones no llevaban el cinturón de seguridad y 1 ciclista no hacía uso del casco.

Por comunidades autónomas, descienden las víctimas mortales en numerosas autonomías, excepto en Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla la Mancha y Galicia, siendo la Comunidad Valenciana la que mayor bajada registra.

El día con más víctimas mortales de septiembre fue el sábado 12, con 9 fallecidos. Por el contrario, durante el mes de septiembre se registraron 4 días con cero fallecidos.