'La Séptima', el nuevo canal de TDT en abierto, arranca sus emisiones: "Ya estamos aquí y esta es su nueva casa"

Nace 'La Séptima', el nuevo canal de TDT de ámbito estatal: "Ya estamos aquí y esta es su nueva casa" - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

'La Séptima', el nuevo canal de televisión digital terrestre (TDT), ha iniciado su programación en directo a las 12.00 horas de este jueves 5 de noviembre tras una cuenta atrás y un gran aplauso. "Bienvenidos a 'La Séptima'. No ha sido fácil. No nos lo han puesto fácil, pero ya estamos aquí y esta es su nueva casa", ha afirmado el director, Javier Ruiz, encargado de dar la bienvenida a los espectadores de la cadena.

Sonrisas, nervios, emoción y muchos 'selfies' para inmortalizar el histórico momento han marcado los minutos previos a que el periodista arrancara la emisión en directo con un recorrido por la redacción y las instalaciones todavía en construcción, que albergan a varios centenares de profesionales entre periodistas y técnicos.

En sus primeras palabras dirigidas a los telespectadores, Javier Ruiz ha avanzado la apuesta de la cadena por el directo, la "honestidad" y el "periodismo". "Esas son nuestras dos promesas de nacimiento", ha asegurado, al tiempo que ha añadido que vienen "a cambiar puntos de vista, a cambiar la conversación, a pluralizar el debate".

"Nacemos todavía en obras, pero con una obra que realizar", ha manifestado el periodista, que ha puesto en valor "el músculo informativo de más de 110 periodistas" con los que cuenta 'La Séptima' para servir la información nacional e internacional.

Además, el director de 'La Séptima' ha hecho una solicitud a la audiencia antes de entrar en el plató, donde le esperaba todo el elenco de presentadores del canal: "No dejen que nos convirtamos en todo aquello que hemos venido a combatir, no dejen que nos convirtamos en lo que hemos venido a cambiar".

Tras la presentación de los principales rostros y programas, a las 12.30 horas ha llegado el primer corte publicitario del canal con anunciantes como Nespresso, Michelin, Danone o Abanca. La conductora de 'El Pulso', Verónica Sanz, ha tomado el relevo de la programación a las 12.33 horas, con una conexión en directo con la Audiencia Nacional por las nuevas informaciones sobre el 'caso Koldo'.

Previamente, 'La Séptima' comenzaba a emitir señal en la TDT esta madrugada, ofreciendo contenido grabado como entrevistas entre sus presentadoras Rocío Delgado y Sarah Santaolalla, o entre Luján Argüelles y Héctor de Miguel.

CONTRERAS, "ABSOLUTAMENTE TRANQUILO"

Justo una hora antes de comenzar a emitir, el consejero delegado de 'La Séptima', José Miguel Contreras, se mostraba "absolutamente tranquilo", mientras que "todo" el equipo de la cadena estaba "con la excitación".

"La única ventaja que tiene la edad, la única, es la tranquilidad", ha afirmado Contreras en declaraciones a la prensa en medio de la redacción de 'La Séptima', ubicada en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Para el impulsor del proyecto, "lo complicado ya se ha hecho, que es ponerlo en marcha y ahora toca disfrutar porque esto además va a ser muy largo". "El primer día es muy simbólico, es tan potente...", ha declarado Contreras, quien también impulsó el nacimiento de laSexta hace dos décadas.

"Hay un clima tan bonito, todo el mundo está tan excitado, tan animado con la historia, que yo lo estoy disfrutando", ha confesado José Miguel Contreras minutos antes de apretar el botón de la primera cabecera de 'La Séptima', que dispone de una primera inversión de 20 millones de euros. En la redacción también ha estado presente el socio inversor Andrés Varela.

Entre los contenidos que la cadena ha previsto para su estreno destacan una entrevista, a partir de las 21.00 horas en el programa 'La Última Hora' de Javier Ruiz, al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que ha asumido la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible tras la dimisión de Óscar Puente. Este jueves también se darán a conocer los primeros resultados de un sondeo electoral diario de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

La cadena impulsada por José Miguel Contreras y dirigida por Javier Ruiz está disponible en la TDT, en las plataformas y operadores de pago como Movistar, Vodafone, Orange o Digi, y en YouTube, donde este jueves cerca de 1.000 usuarios esperaban para ver su nacimiento.

ACTUALIDAD, ANÁLISIS, ENTRETENIMIENTO Y HUMOR

La oferta del canal abarca contenidos de actualidad, análisis, entretenimiento y humor orientados de lunes a domingo, estructurados en bloques diarios en directo, espacios de fin de semana y reemisiones nocturnas y matinales.

De lunes a viernes, la programación arranca a las 12.00 horas con 'El Pulso', espacio presentado por Verónica Sanz que incluye el tramo inicial 'El Primer Pulso'. A las 15.00 horas toma el relevo Sarah Santaolalla al frente del programa en directo 'En Línea', seguido a las 17.00 horas por Rocío Delgado con 'Sobre la Mesa', centrado en asuntos cotidianos y análisis de desinformación.

A las 19.00 horas, Noor Ben Yessef conduce 'La Diana', centrado en datos, hechos y cobertura a pie de calle. La franja nocturna de lunes a viernes la encabeza Javier Ruiz a partir de las 21.00 horas con 'La Última Hora', un formato de cuatro horas dedicado al análisis, las entrevistas y el debate.

Este bloque incorpora a las 21.00 horas 'La Recta Final: El Observatorio de La Séptima', un seguimiento diario de la evolución del voto en España realizado con una base acumulada de 3.500 encuestas y analistas en demoscopia, que se emite también los fines de semana. Pasadas las elecciones, este espacio servirá para medir de forma periódica el pulso social sobre distintas cuestiones de actualidad.

Durante los fines de semana, la parrilla ofrece a las 12.00 horas el espacio 'Fin de Semana', conducido por Luján Argüelles, al que sigue a las 14.00 horas 'La Comedia Nacional', formato de repaso semanal humorístico presentado por Héctor de Miguel.

En las tardes de sábado y domingo, de 17.00 a 21.00 horas, Alba Carrillo y Marta Márquez presentan 'Fuera de Control'. Además, entre la finalización de un programa y el comienzo del siguiente se intercalan breves espacios informativos titulados 'El Relevo' entre los distintos presentadores del canal en abierto.

Para las noches del fin de semana, los sábados a las 21.15 horas se emite 'La Séptima Pantalla', espacio de cine sin cortes seguido de coloquio, que en su primera emisión del sábado 7 de noviembre proyectará las películas 'La infiltrada' y 'Bangkok Dangerous'.

Por su parte, los domingos a las 21.00 horas regresa Javier Ruiz con 'La Última Hora' para cerrar la semana. La parrilla se completa con la reemisión matinal de 'La Última Hora' de 10.00 a 12.00 horas y una franja de teletienda en la madrugada.