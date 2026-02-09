La serie 'Querer', Premio Iris de la Academia de TV al Mejor Contenido Original de Plataforma para el Mercado Español

La serie 'Querer', Premio Iris de la Academia de TV al Mejor Contenido Original de Plataforma para el Mercado Español
La serie 'Querer', Premio Iris de la Academia de TV al Mejor Contenido Original de Plataforma para el Mercado Español - ACADEMIA DE TV
Europa Press Sociedad
Publicado: lunes, 9 febrero 2026 14:32
Seguir en

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La serie 'Querer', una producción original de Movistar Plus+ en colaboración con Feelgood Media y Kowalski Films, ha sido galardonada con el Premio Iris al Mejor Contenido Original de Plataforma para el Mercado Español que concede el Consejo de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual.

Así lo ha anunciado este lunes la institución cultural, que ha detallado que el Consejo acordó conceder el galardón a 'Querer' en su reunión plenaria celebrada el pasado 6 de febrero en Fundación Casa de México en España.

Respecto a 'Querer', la Academia ha explicado que es la primera serie de televisión dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, quien firma la creación y el guion junto a Eduard Sola y Júlia de Paz. La serie está compuesta por cuatro episodios y protagonizada por Nagore Aranburu, Pedro Casablanc, Miguel Bernardeau, Iván Pellicer y Loreto Mauleón.

Tras su premiere mundial en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, 'Querer' se estrenó en Movistar Plus+ el pasado 17 de octubre. La serie narra la historia de Miren, quien, tras 30 años de matrimonio y dos hijos en común, abandona el domicilio conyugal y denuncia a su marido por violación continuada. Esta acusación obliga a la familia a enfrentarse a un proceso judicial y emocional que cuestiona los vínculos, la memoria y la verdad.

La producción ejecutiva corre a cargo de Susana Herreras y Fran Araújo por parte de Movistar Plus+, Juan Moreno por Feelgood Media y Koldo Zuazua por Kowalski Films.

El Consejo de la Academia es el órgano máximo de la institución en el que participan representantes de la Junta Directiva y representantes de las cadenas generalistas, canales autonómicos, plataformas digitales y entidades de gestión de derechos de autor.

En la reunión participaron Ricardo Cabornero (Prime Video), Sofía Fábregas (Disney+), Bibiana González (HBO Max), Luis Flores (HBO Max), Juan Andrés García Ropero (Movistar Plus+), Lola Molina (Atresmedia), Beatriz Esparza (RTVE), Mariam López Freire (Mediaset España), Antonio Onetti (SGAE), Rosa García Cuevas (Trece), Fernando Ojea (FORTA), Isabel Cabrera (Canal Sur) y Ramón Camblor (Telemadrid).

También participaron Carmen Amores (CMMedia), Dámaso Castellote (Canal Extremadura), Alberto del Pozo (Aragón Televisión), José Luis Román (EiTB), Jorge Losada (Castilla y León Televisión), Lucía Herrera (TPA), Francisco Aura (A Punt), Montserrat Besada (TVG) y los miembros de la Academia de Televisión Jota Abril, Beatriz Maesso, José María Irisarri, Víctor García, Paloma del Río, Manuel Campo Vidal y María Casado.

Los Premios Iris se entregarán el próximo lunes 16 de febrero en el Teatro Real, en una gala en la que se reconocerá a los ganadores de las 20 categorías votadas por los académicos, los premios autonómicos y el Premio Jesús Hermida a la Trayectoria, el máximo galardón de la institución, que en esta edición ha recaído en la actriz Carmen Machi.

Contador

Contenido patrocinado