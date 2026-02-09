La serie 'Querer', Premio Iris de la Academia de TV al Mejor Contenido Original de Plataforma para el Mercado Español - ACADEMIA DE TV

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La serie 'Querer', una producción original de Movistar Plus+ en colaboración con Feelgood Media y Kowalski Films, ha sido galardonada con el Premio Iris al Mejor Contenido Original de Plataforma para el Mercado Español que concede el Consejo de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual.

Así lo ha anunciado este lunes la institución cultural, que ha detallado que el Consejo acordó conceder el galardón a 'Querer' en su reunión plenaria celebrada el pasado 6 de febrero en Fundación Casa de México en España.

Respecto a 'Querer', la Academia ha explicado que es la primera serie de televisión dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, quien firma la creación y el guion junto a Eduard Sola y Júlia de Paz. La serie está compuesta por cuatro episodios y protagonizada por Nagore Aranburu, Pedro Casablanc, Miguel Bernardeau, Iván Pellicer y Loreto Mauleón.

Tras su premiere mundial en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, 'Querer' se estrenó en Movistar Plus+ el pasado 17 de octubre. La serie narra la historia de Miren, quien, tras 30 años de matrimonio y dos hijos en común, abandona el domicilio conyugal y denuncia a su marido por violación continuada. Esta acusación obliga a la familia a enfrentarse a un proceso judicial y emocional que cuestiona los vínculos, la memoria y la verdad.

La producción ejecutiva corre a cargo de Susana Herreras y Fran Araújo por parte de Movistar Plus+, Juan Moreno por Feelgood Media y Koldo Zuazua por Kowalski Films.

El Consejo de la Academia es el órgano máximo de la institución en el que participan representantes de la Junta Directiva y representantes de las cadenas generalistas, canales autonómicos, plataformas digitales y entidades de gestión de derechos de autor.

En la reunión participaron Ricardo Cabornero (Prime Video), Sofía Fábregas (Disney+), Bibiana González (HBO Max), Luis Flores (HBO Max), Juan Andrés García Ropero (Movistar Plus+), Lola Molina (Atresmedia), Beatriz Esparza (RTVE), Mariam López Freire (Mediaset España), Antonio Onetti (SGAE), Rosa García Cuevas (Trece), Fernando Ojea (FORTA), Isabel Cabrera (Canal Sur) y Ramón Camblor (Telemadrid).

También participaron Carmen Amores (CMMedia), Dámaso Castellote (Canal Extremadura), Alberto del Pozo (Aragón Televisión), José Luis Román (EiTB), Jorge Losada (Castilla y León Televisión), Lucía Herrera (TPA), Francisco Aura (A Punt), Montserrat Besada (TVG) y los miembros de la Academia de Televisión Jota Abril, Beatriz Maesso, José María Irisarri, Víctor García, Paloma del Río, Manuel Campo Vidal y María Casado.

Los Premios Iris se entregarán el próximo lunes 16 de febrero en el Teatro Real, en una gala en la que se reconocerá a los ganadores de las 20 categorías votadas por los académicos, los premios autonómicos y el Premio Jesús Hermida a la Trayectoria, el máximo galardón de la institución, que en esta edición ha recaído en la actriz Carmen Machi.