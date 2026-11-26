Sílvia Abril, Manuel Carrasco y Jesús Vázquez presentarán las Campanadas 2026 en RTVE - RTVE

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sílvia Abril, Manuel Carrasco y Jesús Vázquez presentarán las Campanadas de Nochevieja en RTVE desde la Puerta del Sol de Madrid el 31 de diciembre, para recibir el año 2027.

Así lo ha indicado la Corporación pública, que repite el formato con tres presentadores tras las últimas Campanadas, que protagonizaron los músicos Chenoa y los hermanos Estopa.

Además, ha destacado que Sílvia Abril, cómica, actriz y presentadora catalana, regresará próximamente a RTVE con el especial 'Reír para vivir', estrena en cines 'Burundanga' el 4 de diciembre y también tiene pendiente la segunda temporada de 'El otro mundo'.

Por su parte, Manuel Carrasco, cantante y compositor andaluz, saltó a la fama en 'Operación Triunfo 2'. En 2024 fue el primer artista español en colgar el cartel de 'sold out' en el Bernabéu. Estas navidades participará en el especial 'Pueblo salvaje' de RTVE.

Finalmente, Jesús Vázquez, presentador gallego, tiene el récord Guinness como presentador con más formatos televisivos en español. En RTVE presentó el Benidorm Fest 2026, que repetirá en 2027, y presenta 'El Túnel: avanza y gana' en La 1.