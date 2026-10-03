El Sindicato de Inquilinas cifra en 500.000 las personas en la manifestación de Madrid

Numerosas personas sostienen una pancarta con lema 'La vivienda no es un negocio' durante la manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda, a 3 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Inquilinas ha cifrado en 500.000 las personas asistentes a la manifestación de Madrid, que ha partido desde cuatros puntos de la ciudad (norte, sur, este y oeste) hasta confluir en Cibeles.

Cuatro columnas de manifestantes han partido este sábado alrededor de las 12.00 horas en una marcha "hacia la huelga general" convocada por el Sindicato de Inquilinas, en protesta por la crisis de la vivienda en España y un día después de que el Congreso tumbase los reales decretos presentados por el Gobierno.

La manifestación, con el lema 'Hacia la huelga general', se ha desarrollado sin ningún incidente y poco antes de las 14.00 las cuatro columnas confluyeron en Cibeles.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha dicho este sábado que prevé que la huelga general por la vivienda será "pronto" y ha avisado que "gobierne quien gobierne" no van a tolerar otros cuatro años sin atajar el mayor problema del país porque "ahora sí empieza la legislatura de la vivienda".