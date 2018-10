El Sindicato OTRAS se presenta en Madrid: "Ni nos han ilegalizado ni pueden hacerlo en base a la legalidad"

Actualizado 21/09/2018 17:48:19 CET

El Sindicato de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) se ha presentado oficialmente en Madrid este viernes 21 de septiembre para reivindicar sus derechos laborales. "Ni le hemos colado un gol a una ministra ni nos han ilegalizado ni pueden hacerlo en base a la legalidad", ha afirmado la secretaria general de la organización, Concha Borrell.

En una rueda de prensa celebrada en la sede del Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM), Borrell ha afirmado que el sindicato es "claramente feminista". "No habrá menos trata porque se pretenda terminar con los pocos derechos que tenemos", ha enfatizado.

Borrell ha aclarado que la organización está constituida como sindicato y que cuentan con "una lista de espera considerable" para poder sindicarse. Además, ha señalado que el Gobierno no se ha puesto en contacto con ellas. "Estamos aquí, estamos constituidas, y estamos trabajando", ha recalcado.

"Respetamos la legalidad y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como para saber que ellos no permitirían que siguiésemos en libertad si tuviésemos que estar en la cárcel. Lo considera oportuno un partido político, unas ministras o un gobierno entero", ha criticado Borrell, al tiempo que ha defendido que conocen "el trabajo sexual en primera persona" y "siempre" estarán "confrontadas" con quienes trafican, tratan y explotan a personas en cualquier ámbito.

En este sentido, Concha Borrell ha denunciado que estos trabajadores son explotados "con el beneplácito de los que pueden impedirlo y no lo hacen". "Al Estado no le importamos en absoluto", ha subrayado.

Asimismo, ha tenido palabras de reconocimiento para la exdirectora general de Trabajo, Concepción Pascual, "cesada por hacer su labor y atenerse a las leyes vigentes". "Por mucho que lo repitan, los trabajadores sexuales no tenemos nada que ver con la trata y el tráfico de seres humanos", ha remachado.

El sindicato OTRAS ha aprovechado la ocasión para reclamar justicia por Vanessa Campos, una trabajadora sexual transgénero que fue asesinada en París (Francia) el 17 de agosto. Tras una pancarta blanca en la que se podía leer 'Justicia para Vanessa Campos. Ni una más', han exigido a las autoridades que "se haga justicia" y que "su asesinato no quede impune".

En el marco de la rueda de prensa, una de las portavoces de OTRAS Sabrina Sánchez ha exigido "poner fin a la violencia" contra las personas trans, migrantes y trabajadoras sexuales; eliminar la criminalización de los clientes y despenalizar el trabajo sexual".

Por su parte, el Gobierno ha reiterado este viernes su posición "en contra" de la prostitución, motivo por el cual no legalizarán al sindicato de trabajadoras del sexo, aunque no ha aclarado si la prohibirá. "En el tema de la prostitución todavía no conocemos una ley en el Consejo de Ministros pero ciertamente el Consejo de Ministros de España está en contra del trabajo del sexo y, por tanto, no queremos aprobar ningún sindicato referido a eso", ha puntualizado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.