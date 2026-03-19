Sindicatos de AEMET convocan dos días de huelga en Semana Santa y una manifestación ante el MITECO en Madrid

Concentración en la Delegación Territorial de la AEMET - UGT

La dirección de AEMET "respeta cualquier decisión relativa a la convocatoria de una huelga" y mantiene la "voluntad de diálogo"

SANTANDER/MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos con representación en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) --UGT, CCOO y CSIF-- han convocado dos días de huelga en Semana Santa que "afectarán al tráfico aéreo y a las predicciones meteorológicas que requieren los vuelos: el 29 de marzo y el 3 de abril, ambas de 24 horas".

Así lo han decidido este jueves coincidiendo con una concentración en la delegación territorial de la AEMET en Cantabria, según ha informado la delegada de UGT y presidenta de la Junta de Personal de la Administración General del Estado (AGE) en Cantabria, Carmen Ruiz.

De forma previa, también se manifestarán frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) el jueves 26 de marzo de 11:00 a 12:00 por lo que califican como la "nula voluntad negociadora" del Departamento en responder a sus reivindicaciones. Con ella, finalizarán el calendario de movilizaciones que han llevado a cabo desde diciembre frente a distintas sedes del organismo estatal.

El secretario general de la sección sindical de FSC-CCOO en el Transición Ecológica y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Javier Chamorro, ha insistido en declaraciones a Europa Press que lo que quieren es que MITECO concrete por escrito en qué se traducirán los 40 millones aprobados para ampliar las plantillas de la agencia meteorológica y de las Confederaciones Hidrográficas en una oferta de empleo público extraordinaria.

En especial, los sindicatos piden un documento donde se refleje el compromiso de mejora del empleo y del salario, la negociación con el nuevo Reglamento de Horarios Especiales y la retirada o aplazamiento de medidas como la limitación del trabajo a distancia en el Servicio Nacional de Predicción y la imposibilitación de acumulación de turnos "en tanto en cuanto no haya una plantilla suficiente".

"Con ello, podríamos estar en disposición de avanzar, volver a las mesas de negociación y superar la situación de bloqueo actual", ha indicado Chamorro.

Tal y como ha puntualizado, las organizaciones supeditan desconvocar la huelga a que "efectivamente haya un proceso de negociación real, que tengamos un movimiento y en el que veamos que efectivamente tenga voluntad para desbloquear el conflicto". Si bien no reclaman "el número exacto de gente que se va a concretar", piden al Ministerio "una serie de compromisos y a partir de ahí volver a la mesa de negociación".

A su vez, Chamorro también reclama implicación en la negociación por parte de la dirección de AEMET. "No todo se puede supeditar al papel que pueda jugar Hugo Morán como secretario de Estado de Mediamente", ha indicado.

A su juicio, este conflicto era "completamente innecesario" y no habría "ninguna necesidad" de haber llegado hasta aquí "salvo por la cerrazón de imponer una serie de cuestiones a una plantilla que está muy castigada, que está muy harta". En este sentido, incide en que el Plan Estratégico de AEMET "no se va a llevar a cabo si no hay voluntad por parte de la plantilla", que "está secundando todas las concentraciones".

LA DIRECCIÓN DE AEMET MANTIENE LA "VOLUNTAD DE DIÁLOGO"

Por su parte, la dirección de AEMET ha señalado en declaraciones a Europa Press que "respeta cualquier decisión relativa a la convocatoria de una huelga, aunque continúan las negociaciones y la voluntad de diálogo para alcanzar acuerdos con las organizaciones sindicales". Con respecto a la huelga, ha recordado que se establecerán los servicios mínimos pertinentes de acuerdo con la legislación vigente para garantizar la adecuada prestación del servicio.

La eliminación de los turnos de 24 horas habituales y reducirá el teletrabajo en los centros del Sistema Nacional de Predicción se producirá a partir de la primavera, cuando entren a sus puestos una nueva promoción de funcionarios de cuerpos específicos de meteorología, según señalaron fuentes de AEMET a Europa Press.

El organismo estatal traladó a los trabajadores en un documento al que ha tenido acceso Europa Press que aunque los turnos de 24 horas están considerados como "excepcionales", en los últimos años se han convertido "en la práctica" en la forma habitual de organización en varios centros de predicción. En este sentido, señala que hay evidencias científicas que demuestran que los periodos prolongados sin descanso reducen la capacidad de concentración, dificultan el análisis y aumentan el riesgo de cometer errores.

Además, detalla que el teletrabajo, que se extendió en AEMET a raíz de la pandemia de COVID-19, "reduce la robustez del servicio" ante situaciones como cortes de suministro eléctrico, fallos en las comunicaciones domésticas, incidencias en el acceso remoto a la red interna o problemas técnicos similares, que escapan al control directo de la organización".