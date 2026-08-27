Sindicatos docentes piden "garantías" de que las medidas anunciadas para Ceuta se ejecutan antes de la 'vuelta al cole'

Archivo - Familiares el primer día del curso escolar, a 9 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Portavoces en Ceuta de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y de ANPE Sindicato Independiente están a la espera de que las medidas anunciadas este miércoles por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, con respecto al inicio escolar en la ciudad autónoma realmente se ponen en marcha antes de la 'vuelta al cole'.

Ambas, junto a una portavoz en Ceuta de la Unión General de Trabajadores (UGT), han demandado habilitar aulas matutinas y vespertinas y --en el caso de UGT-- también líneas de autobús con vigilancia para evitar en la medida de lo posible que los menores efectúen desplazamientos en solitario.

Ayer, De la Rosa confirmó que habrá agentes de seguridad en las inmediaciones de los centros ceutíes, en las rutas escolares, en las paradas de los buses, en los horarios de entrada y salida de los colegios, así como en los momentos de recreo y por las tardes.

A su vez, también habló de cómo los centros educativos "han quedado limpios y reparados" y expresó que "se va a impedir la entrada o la intrusión" de personal ajeno. Asimismo, indicó que el Ministerio trabaja ya en un "plan de acompañamiento psicosocial" para que el alumnado y las familias "puedan superar estas situaciones de estrés" ante una "tensión" que ha asegurado que también viven los estudiantes.

La portavoz de Educación de CSIF en Ceuta, Lola Cuadra, ha exigido "garantías reales" de que todas las medidas de seguridad, limpieza y refuerzo del personal avanzadas ayer por el secretario de Estado de Educación estén "plenamente operativas" antes del 1 de septiembre, fecha en la que se reincorporan los docentes a sus puestos (la 'vuelta al cole' en la ciudad está fijada para el día 8).

"Cualquier compromiso es insuficiente, a no ser que se traduzca en medidas concretas y actuaciones concretas. El profesorado no puede incorporarse a centros que no estén plenamente preparados, ni asumir las consecuencias de una planificación tardía o incompleta", ha recalcado en declaraciones a Europa Press.

Además, ha instado al Ministerio a que garantice una limpieza diaria y suficiente al margen de la que ya tienen de normal todos los centros y a que se permita a las familias disponer de aulas matutinas y despertinas para poder conciliar la vida laboral y asegurar la protección de los menores.

Asimismo, ha demandado la activación "inmediata" del plan psicosocial, que tiene que contar con profesionales y medios suficientes, y un incremento de la dotación de personal a los centros, un refuerzo de los equipos de orientación. "No aceptamos que se convierta en un anuncio sin aplicación efectiva", ha recalcado.

ANPE: LOS CEUTÍES ESTÁN "DESESPERADOS"

Por su parte, la portavoz de ANPE en Ceuta, Remedios Acosta, ha señalado que ella "pone en cuarentena" lo anunciado por el secretario de Estado a la espera de ver si las medidas realmente se ponen en marcha antes de la vuelta de los alumnos a las aulas. Además, ha apuntado a que "todo lo anunciado se traduce en dinero".

"Todo lo que han ido diciendo todos los ministros que han venido aquí para nada ha sido mentira. Ceuta está abandonada. En Ceuta no se han tomado ninguna medida. La quieren convertir en un CETI", ha denunciado en declaraciones a Europa Press.

Según ha dicho, medidas como el aumento de la seguridad y de la higienización en los centros son una muestra de que la situación en la ciudad no es "normal". En este sentido, ha hecho hincapié en que los ceutíes están "desesperados".

"Yo no puedo venir a mi casa por la noche si no es en un taxi, estando en el centro, no puedo salir a ningún sitio, tú no puedes llevar a tu niña, a tu nieto, a tu sobrino, a quién sea, a un parque, a la playa. No puedes hacer nada", ha lamentado.

En la misma línea que la representante de CSIF, Acosta ha demandado aulas matinales y vespertinas y ayuda psicológica a los padres.

UGT: "SEGUIMOS EN LA MISMA SITUACIÓN"

Trinidad Megías, presidenta de la Junta de Personal Docente no Universitarios en Ceuta y secretaria general de UGT servicios públicos en la ciudad autónoma, ha apuntado a que "el tema de la limpieza (de los centros), en principio está ya solventado". Además, ha apuntado a que se han acometido refuerzos de limpieza en los centros que han acogido a menores.

"El problema ahora mismo más grave es el tema de la seguridad. El hecho de que, lógicamente, la gran mayoría de menores están ahora en sus casas, pero tienen que trasladarse a los centros", ha apuntado en declaraciones a Europa Press.

En este aspecto, ha comentado que está de acuerdo con las medidas anunciadas por el secretario de Estado de Educación, por ejemplo en materia de seguridad. Sin embargo, ha pedido en líneas similares a las utilizadas por las otras representantes sindicales que haya aulas matinales y vespertinas --que ya existen para primaria-- para otros ciclos educativos.

Asimismo, ha destacado la necesidad de establecer líneas de autobuses escolares con personal de vigilancia dentro, así como en los puntos de salida y recogida. Por otro lado, también ha demandado medidas de carácter psicosocial a las familias, a los profesores y a los alumnos.

"La situación que estamos viviendo en nuestra ciudad no es que haya pasado una catástrofe, haya terminado y ahora nos estemos recuperando, es que continuamos con la misma situación desde el día 30 de julio", ha denunciado.