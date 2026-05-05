El Sínodo propone un cambio de enfoque para abordar cuestiones doctrinales complejas como la de "creyentes homosexuales"

Archivo - Fieles en la plaza de San Pedro del Vaticano. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General del Sínodo ha publicado este martes el informe final del grupo de estudio número nueve, que propone un nuevo enfoque basado en la escucha y el diálogo para abordar "cuestiones doctrinales, pastorales y éticas más difíciles" como la de las personas "creyentes homosexuales".

En lugar de hablar de temas "controvertidos", el documento introduce la expresión "cuestiones emergentes", con la intención de "construir el bien común a través de la conversión relacional, el aprendizaje compartido y la transparencia".

Además, propone un método en tres pasos para afrontar estas cuestiones: escucharse a uno mismo; escuchar la realidad; y reunir conocimientos y saberes.

En la tercera parte del informe, el grupo aplica concretamente este método a "dos cuestiones que surgen hoy en la vida de las Iglesias locales, elegidas precisamente por su diversidad: la experiencia de las personas homosexuales creyentes y la experiencia de la no violencia activa -testimoniada por un movimiento de jóvenes serbios que contribuyó a la caída pacífica de Milosevic inspirándose en los cristianos de los orígenes-".

En ambos casos, el grupo no ofrece opiniones concluyentes, sino que, partiendo de la escucha directa de testimonios concretos, propone "vías de discernimiento ético-teológico y preguntas abiertas" para que cada comunidad continúe el discernimiento.

Asimismo, se ha publicado la primera parte del informe final del grupo de estudio número siete, relativa a los criterios de selección de los candidatos a obispo. Entre las cualidades exigidas a los candidatos, destacan las "competencias sinodales: capacidad de construir comunión, ejercicio del diálogo, conocimiento profundo de las culturas locales y disponibilidad para integrarse en ellas de manera constructiva".

El informe pide además que los dicasterios de la Curia Romana revisen sus propios procedimientos en un sentido más sinodal, y propone formas periódicas de evaluación independiente de los procesos de selección.

Mientras tanto, el grupo continúa la reflexión sobre los demás temas que se le han encomendado: la función judicial del obispo, las visitas 'ad limina apostolorum' y la formación de los obispos.

El secretario general del Sínodo, el cardenal Mario Grech, ha subrayado que ambos informes buscan ayudar a la Iglesia a "afrontar la complejidad sin huir de ella" y a reforzar el carácter sinodal de sus procesos de decisión.