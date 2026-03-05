La SNE pone en valor que la nuclear generó el 25,2% de la energía limpia en España en 2025: "No prescindáis de nosotros". - EUROPA PRESS

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), Paulo Domingues Santos, ha puesto en valor que las centrales nucleares en España han generado el 19,7% de la energía eléctrica de la España peninsular y el 25,2% de la energía eléctrica libre de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el país.

"Os pediría que no prescindáis de nosotros. No prescindáis de nosotros porque somos muy importantes y todavía seguimos siendo muy estratégicos. Energía abundante, libre de emisiones de GEI, 24-7, y ahí estamos. No expuestos a variaciones inmediatas de precios en el mercado, así sin más. y dando estabilidad y seguridad de su ministro a la red eléctrica", ha señalado.

Así se ha expresado ante periodistas en el marco de la jornada 'Las centrales nucleares en 2025: experiencias y perspectivas', celebrada este jueves en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. De esta manera, ha puesto en valor los resultados operativos del parque nuclear español durante 2025, resultados que considera "muy buenos".

"Nuestros grupos han estado produciendo con un factor de carga del 83,1% --es decir, del 100% de horas que han podido producir lo han hecho durante el 83,1% de las mismas--. Eso significa aproximadamente unas 7.280 horas equivalentes al 100% de potencia nuclear. Con lo cual son resultados muy buenos, de lo cual naturalmente estamos muy orgullosos", ha celebrado.

Por esta parte, ha puntualizado que de no haberse producido el 'apagón' del 28 de abril de 2025, las centrales hubieran registrado un periodo de funcionamiento "un poquito superior".

LAS CENTRALES ESTÁN "PERFECTAMENTE" PREPARADAS PARA SEGUIR OPERANDO

Por otro lado, se ha referido a las declaraciones de las últimas semanas del consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle; y del de Endese, José Bogas, a favor del alargamiento de la vida útil del parque nuclear español. En este sentido, el presidente de la SNE ha defendido que las centrales españolas son "perfectamente capaces" y están "preparadas" para operar durante "mucho más tiempo".

Preguntado sobre si defiende la continuidad del parque español ante la situación internacional actual, el presidente de la SNE ha contestado que "por supuesto" que lo hace y que esa es una posición que van a continuar defendiendo.

"Damos estabilidad al sistema. Además, nuestro combustible no es un combustible que esté dependiendo de un mercado inmediato. Compramos el combustible a Enusa (...) y se compra con mucha antelación, con lo cual tenemos siempre garantía de una estabilidad de precios de combustible que adquirimos. No estamos dependiendo que si los barcos pueden pasar con gas, carbón o petróleo", ha puesto en valor.

Sobre el caso concreto de Almaraz, Domingues ha recordado que la central extremeña es "una de las más seguras del mundo" según la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO, por sus siglas en inglés) y que su central de referencia de diseño (su 'central gemela' en North Anna (Virginia, EEUU) ha recibido la autorización para operar "hasta los 80 años".

"Las centrales españolas, si no se cambia la fecha de cese y tienen que cerrar todas en las fechas que conocemos a día de hoy, cerrarían con 46 años de vida útil. Y cada año se está invirtiendo (...) para actualizarse, modernizarse y ser más seguras y más fiables continuamente sin pensar si cerramos o no cerramos el día de mañana o pasado, en el caso de Almaraz unos 50 millones de euros al año", ha indicado.

EL CSN ESTUDIA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se encuentra ahora mismo estudiando la prórroga solicitada por las eléctricas para que la central continúe operando hasta 2030. El Gobierno ha marcado tres condiciones en este sentido: seguridad de la central, seguridad del suministro eléctrico y que una extensión de la vida útil de la central no suponga coste para los contribuyentes.

En este sentido, el presidente de la SNE ha recalcado que "las propietarias de la central han dicho que la prórroga no tendrá absolutamente ningún coste para el ciudadano, porque todos los costes los paga la central y los costes de gestión de residuos o del combustible gastado, los costes de desmantelamiento, eso se pagan desde el primer día que se puso en marcha la central".

"No veo ninguna razón objetiva por qué no se debiera autorizar por parte del CSN la continuidad de la operación de la central hasta el periodo que pidieron las propietarias, hasta el año 2030", ha destacado.

Más allá de ello, Domingues ha apuntado a que la carga impositiva sobre el sector nuclear es "importante" ya que "en la actualidad supera más del 50% del presupuesto anual de la operación y mantenimiento de las centrales". "Cualquier ayuda (en este aspecto) será siempre muy bienvenida, pero eso es más un tema de las empresas eléctricas que son propietarias de las centrales nucleares", ha puntualizado.