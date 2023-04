Los socios del Gobierno en el Congreso ante reforma del sí es sí: ERC y Bildu con UP; Más País y Compromís no enmiendan

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Solo ERC y Bildu, de entre los socios del Gobierno en el Congreso, han enmendado la reforma a la Ley del 'solo sí es sí' registrada por el PSOE, mientras que Más País-Equo y Compromís han decidido no presentar enmiendas sobre el tema. PNV, por su parte, tampoco ha registrado propuestas a esta iniciativa.

Desde el pasado jueves se conocen la enmiendas registradas por ERC y Bildu al texto socialista, entre las que destaca la inclusión de la violencia y la intimidación como agravantes del delito de agresión sexual y no como un subtipo, que es lo que propone el PSOE.

Estas formaciones siguen, así, la línea marcada por el otro partido en el Ejecutivo, Podemos, que ha defendido desde un principio esta medida como forma de solventar la situación de rebaja de penas a violadores que se venían registrando desde la puesta en marcha de la norma.

Los 'morados' han registrado este lunes enmiendas a la reforma con este mismo espíritu y proponen una nueva redacción para el agravante relacionado con este tema.

Si en la actual Ley del 'solo sí es sí' se recoge como tal "cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad o de actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio", quieren que se cambie a "Cuando para la comisión de la agresión sexual se hubiera empleado violencia o intimidación, o la misma vaya acompañada de actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio".

Además, recogen una modificación de los artículos 178 y 179 en los que se recogen los tipos penales y la definición de consentimiento, para que se mantengan redactados tal y como están vigentes en la actualidad.

DEFINICIÓN AMPLIADA DEL CONSENTIMIENTO

Sin embargo, en este punto ERC y Bildu quieren ir más allá y usar esta reforma para hacer una definición ampliada del consentimiento. En concreto, quieren que a la actual se añada que "no se deducirá que hay consentimiento por la ausencia de resistencia física o el silencio de la víctima, ni por su conducta sexual previa".

Entre las enmiendas de catalanes y vascos también se incluye la de incluir como agravante que la persona que ejecuta el delito lo haga valiéndose "de su condición de funcionario público, de personal público o de agente de cualquier organismo o institución pública" o "cuando la persona responsable de la agresión u otra persona lo haya registrado mediante dispositivos electrónicos".

En este sentido, quieren incorporar un nuevo punto en el artículo 10, que trata sobre 'Medidas de prevención en el ámbito digital y de la comunicación', con el fin de "prevenir las violencias sexuales en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación".

Del mismo modo, proponen que "los medios de comunicación, tanto los públicos como los privados, velen por la protección del derecho a la intimidad y el honor de las víctimas y de sus familias, evitando en todo momento proporcionar detalles morbosos de las agresiones". Esta enmienda se presenta "como medida de contención al ánimo lucrativo y morboso de los medios".

Además de algunas modificaciones en los ámbitos educativos, estas dos formaciones también proponen añadir un nuevo artículo 312 bis para que "todos los jueces y juezas que quieran acceder a cualquier especialidad, así como todos los jueces y juezas que integren una Audiencia Provincial, un Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, realicen una formación obligatoria en perspectiva de género así como una formación obligatoria sobre violencia contra las mujeres, incluyendo las violencias sexuales".

MÁS PAÍS MODIFICA LA LEY DE INFANCIA

Por el contrario, Compromís y Más País-Equo han decidido no presentar enmiendas a esta reforma, aunque la formación que lidera Iñigo Errejón ha aprovechado esta tramitación para registrar una enmienda de corrección a la Ley de protección a la infancia, conocida como Ley Rhodes. Se trata, también, de un problema jurídico que deja en el aire la prescripción de delitos.

Ambas formaciones insistieron en los últimos meses en la necesidad de que la reforma del 'sí es sí' llegara como una propuesta conjunta de los dos partidos en el Ejecutivo.

El PNV, por su parte, no ha registrado enmiendas a esta reforma. La formación apoyó la tramitación de la propuesta socialista en su toma en consideración en el Congreso y su portavoz en el debate, el diputado Mikel Legarda, defendió entonces que el texto presentado por el PSOE no modificaba "el concepto de consentimiento" y mantenía el tipo único de delito de agresión. Legarda, en contra de los denunciado por Podemos, aseguró que con la propuesta socialista "no se regresa a un sistema patriarcal", "ni hay una mayor carga probatoria en las víctimas".