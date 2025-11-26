Soledad Gallego-Díaz, ganadora del I Premio de Ética Periodística 'Aurelio Martín'

Archivo - La periodista, Soledad Gallego Díaz, durante una charla con el director de Le Monde diplomatique, José Natanson, sobre su nuevo libro 'Venezuela: Ensayo sobre la descomposición', en el Anfiteatro Gabriela Mistral de Casa América, a 22 de enero d - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La periodista Soledad Gallego-Díaz ha sido galardonada con el I Premio de Ética Periodística 'Aurelio Martín' de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) por su "extraordinaria trayectoria profesional" y su "firme compromiso con la defensa de la libertad de expresión y del libre ejercicio del periodismo".

El jurado ha elegido a Soledad Gallego-Díaz por unanimidad por haber "desarrollado y promovido un periodismo de calidad, basado en la difusión de información veraz, verificada, contrastada con fuentes fiables, contextualizada y sujeta a las normas éticas y deontológicas que rigen nuestra profesión".

"Un periodismo veraz y ético que entiende como servicio público imprescindible. Además, considera que el periodismo de calidad es hoy más necesario que nunca para detener la organización sistemática de la mentira y la falsedad que intenta debilitar la democracia restando valor alguno a la verdad", ha añadido.

Soledad Gallego-Díaz (Madrid, 1951) es una destacada periodista española, ligada al diario 'El País' desde su fundación en 1976, donde ha desarrollado toda su carrera como cronista política y parlamentaria.

Ha sido corresponsal en Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires; subdirectora y adjunta al director con Juan Luis Cebrián, Joaquín Estefanía y Jesús Ceberio. En 2018 se convirtió en la primera mujer en ocupar el puesto de dirección del diario, cargo que desempeñó hasta 2020. Actualmente es columnista del 'El País' y colabora en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER.

Estudió Periodismo en la Escuela Oficial de Madrid y empezó su trayectoria en la Agencia Pyresa, aún bajo la dictadura franquista, y cubrió la Transición en 'Cuadernos para el Diálogo' y 'El País'.

Ha recibido diversos premios, entre ellos el Premio Francisco Cerecedo, el Premio Salvador de Madariaga, el Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, el Premio Margarita Rivière al rigor periodístico con visión de género; o el Premio Ortega y Gasset a la Trayectoria Profesional.

El jurado, reunido el martes en la sede de la Federación, ha estado presidido por Miguel Ángel Noceda, presidente de la FAPE; e integrado por los periodistas Fernando González Urbaneja, presidente de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo; Nemesio Rodríguez, expresidente de la FAPE; Carmen del Riego, expresidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid; Teresa Sanz, vicepresidenta de la Asociación de Periodistas de Segovia; Alfonso Sánchez, exsecretario general de la FAPE; y María Jesús Chao, vicesecretaria general de la FAPE. Ha actuado como secretario el presidente de la Asociación de Periodistas de Segovia, Miguel Ángel López.