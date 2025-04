Son Nuestros Hijos critica la medida "totalitaria" del Gobierno que deja "en un limbo" a nacidos por gestación subrogada

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación española Son Nuestros Hijos, que representa a padres de bebés nacidos por gestación subrogada, ha tachado de "totalitaria" y "estigmatizadora" la instrucción del Gobierno por la que el Registro Civil dejará de inscribir de forma directa a los bebés nacidos por gestación subrogada, y ha advertido de que dejará "en un limbo legal" a los niños nacidos por esta práctica.

Según establece la instrucción de Justicia, publicada este miércoles, a partir de ahora, solo se podrá formalizar la inscripción siguiendo los cauces habituales de determinación de la filiación (la relación jurídica entre hijos y padres): por vínculo biológico o por adopción.

"Es un paso más de toda una campaña de odio que se ha ido orquestando desde el Gobierno dedicada a estigmatizar a las familias que tienen hijos por gestación subrogada", ha denunciado el vicepresidente de la Asociación Son Nuestros Hijos, Antonio Vila-Coro, en declaraciones a Europa Press. Asimismo, ha añadido que es "una medida populista y totalitaria".

Según ha advertido, van a volver a la situación de 2009 y "todos estos niños van a quedar en un limbo legal sin poder acceder al Registro Civil". "Vulnera sus derechos y les deja desprotegidos, aunque lo peor en esta situación es el señalamiento público", ha añadido.

Además, ha lamentado que esta instrucción va "en contra" de lo que están haciendo países europeos como "Dinamarca, Irlanda, Grecia o Portugal" que "no estigmatizan sino regulan". A su juicio, lo que debería hacer el Gobierno español es "perseguir la mala práctica en la gestación subrogada".

Tal y como ha recordado Vila-Coro, en 2010 se dictó una instrucción "que facilitaba el acceso en aquellos países en que hay tutela judicial del proceso, en la práctica EEUU y Canadá" para que "los niños no quedaran en el limbo legal".

Ahora, temen que, con esta instrucción, la filiación de estos niños nacidos por gestación subrogada solo se consiga a través de "procesos legales larguísimos". Según ha recordado, "no siempre hay vínculo genético con los progenitores" como en los casos en que se recurre a la donación de gametos, por lo que no sería posible la filiación mediante prueba de ADN.

"¿A qué los sometes? A una manera más lenta, si acaso, si es que se puede, y a una manera incorrecta, con una recogida de la filiación que no es la filiación adecuada, es decir, que los padres que figuran en el certificado de nacimiento de los niños en el país de origen no van a ser los mismos padres que aparecen en el certificado español. Aparecería la gestante en lugar de la madre y entonces eso priva a los niños de derecho", ha apuntado.

En este caso, según ha indicado, "la madre no podrá cogerse una baja por maternidad, por ejemplo". "Tú luego podrás, a lo mejor después de un proceso legal larguísimo, recomponer la filiación y dar la filiación correcta pero, durante todo el camino, el niño ha perdido los derechos que le asisten mientras es pequeño", ha expuesto.

Por ejemplo, ha puesto el caso de que la madre muera cuando el niño tenga dos años y aún no se haya reconocido la filiación. "Luego si el niño cuando tiene 15 años recupera la filiación con la madre, pues bueno. Pero ¿y si la madre muere cuando el niño tiene dos años y la madre tiene todo un patrimonio que el niño no puede heredar porque no se le ha reconocido la filiación?", ha planteado.

Además, ha indicado que una mujer puede tener un hijo genético suyo de forma que se pueda demostrar por una prueba de ADN pero ha recordado que "el marco legal español nunca la reconocerá ella como madre porque la filiación en el marco legal español viene determinada por el parto o por el reconocimiento de una partida registrada extranjera", que es lo que permitía la instrucción que ahora se deroga.

"Si esa instrucción se deroga, no hay ninguna manera de que a una mujer se le pueda reconocer la filiación de su propio hijo, excepto la adopción. Estarías en una situación absolutamente absurda de que una mujer tenga que adoptar a su propio hijo", ha subrayado.