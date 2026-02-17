Son Nuestros Hijos recurrirá la orden de Igualdad que veta ayudas a ONG que no condenen la gestación subrogada

Archivo - Manifestación convocada por la asociación de familias por gestación subrogada Son Nuestros Hijos ante el Ministerio de Justicia, a 7 de junio de 2025.- SON NUESTROS HIJOS - Archivo

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La asociación española de familias de hijos nacidos por gestación subrogada Son Nuestros Hijos ha asegurado que se plantea medidas legales contra la orden del Ministerio de Igualdad que pide a organizaciones que reconozcan la gestación subrogada como una forma de violencia contra las mujeres si quieren acceder a subvenciones públicas.

Según ha informado la asociación, esta acción contra la que ya ha presentado alegaciones puede carecer de carácter legal. "Es una medida claramente impositiva, de adhesión a principios ideológicos de un gobierno y, por tanto, es coyuntural", ha señalado la presidenta de Son Nuestros Hijos, Olatz Mendiola.

"Se trata de una medida más tomada por el Gobierno de España que trata de discriminar y estigmatizar a los niños nacidos gracias a esta técnica de reproducción asistida, dentro de una campaña de violencia institucional y discurso de odio", ha expresado la asociación en un comunicado.

En concreto, el departamento que dirige Ana Redondo ha iniciado la tramitación de una modificación de las bases reguladoras de sus subvenciones para programas de sensibilización, prevención e investigación sobre las violencias contra las mujeres en la que apuesta por excluir de recibir ayudas a entidades que no rechacen la gestación subrogada y que no sean abolicionistas de la prostitución.

MEDIDA "DOGMÁTICA" E "IDEOLÓGICA"

Son Nuestros Hijos ha calificado la medida de "dogmática" e "ideológica" y ha mostrado su "indignación por la deriva del Gobierno de España".

"Estas órdenes ministeriales demuestran que lo que mueve al Gobierno no es la protección de nadie, ni de mujeres de otros países, ni de menores; lo que le mueve es el dogmatismo. Los gobiernos no están para imponer ideologías, sino para proteger a las personas", ha expresado Mendiola.

Por otra parte, Son Nuestros Hijos ha recordado que el pasado mes de mayo denunció la instrucción del Ministerio de Justicia que impide inscribir en los consulados españoles a los bebés nacidos por gestación subrogada en el extranjero. "La instrucción lleva a los padres por gestación subrogada a tener que inscribir a los bebés en el Registro Civil mediante filiación biológica o por filiación adoptiva posterior", ha recordado la asociación en el comunicado.

Según las familias, todo ello "viola los derechos de los menores en España y les perjudica en el reconocimiento de derechos básicos". Además, la asociación considera que este tipo de instrucciones "quieren imponer la maternidad a las gestantes, mujeres que no lo desean".

"Unicef llama al registro de los bebés de una manera rápida para proteger los derechos de los menores. Son recomendaciones aplicables a todos los países que nos respectan en la actualidad la filiación única; la adopción no es el modo, tal y como quiere el Gobierno, que está haciendo todo los contrario a Unicef", ha sentenciado la presidenta de Son Nuestros Hijos.