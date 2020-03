Estos son los mitos sobre el coronavirus desmentidos por la OMS

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La propagación del coronavirus y el hecho de que cada día se detecten nuevos casos en varios países del mundo, entre ellos España, ha provocado miedo en las personas y por ello, acuden a Internet para obtener más información sobre este nuevo virus.

Sin embargo, son muchos los bulos y mitos que están circulando por Internet y las redes sociales y, por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desmentido catorce mitos para proteger a la sociedad de la desinformación sobre el coronavirus.

CLIMAS CÁLIDOS Y HÚMEDOS

Son muchas las personas que creen que el covid-19 no puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos, pero la OMS ha advertido de que este virus puede transmitirse "en todas las áreas" y ha llamado a las personas a lavarse las manos con frecuencia "si vive o viaja" a una zona en la que se hayan registrado casos de coronavirus.

FRÍO Y NIEVE

Por esta razón, la organización también ha recalcado que "el clima frío y la nieve no pueden matar" al covid-19. "La temperatura normal del cuerpo humano permanece alrededor de 36,5 y 37 grados centígrados, independientemente de la temperatura externa o el clima", subraya en su página web.

BAÑOS CALIENTES

La temperatura corporal se mantiene en esa temperatura aunque nos bañemos o duchemos con agua caliente, por lo que darse un baño con agua a una temperatura alta "no previene la enfermedad por coronavirus". De hecho, la OMS advierte de que un baño "extremadamente caliente" podría ser dañino, ya que podría provocar quemaduras.

PICADURAS DE MOSQUITOS

El nuevo coronavirus se propaga principalmente a través de gotas de saliva, secreción de la nariz o gotas generadas cuando una persona infectada tose o estornuda. Hasta el momento no se ha registrado ninguna prueba de que el covid-19 sea transmitido a través de mosquitos.

SECADORES DE MANOS

Asimismo, la OMS ha recalcado que los secadores de manos no acaban con la vida del virus. La organización ha detallado que para protegerse contra el nuevo coronavirus, las personas deben lavarse con frecuencia las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y, una vez limpias, secarlas con toallas de papel o un secador.

LÁMPARAS ULTRAVIOLETAS

La organización internacional también ha explicado que las lámparas ultravioletas no sirven para desinfectar. Por ello, recomienda que las personas no utilicen este tipo de lámparas para esterilizar las manos u otras zonas de la piel, ya que podrían generar irritación en la piel.

ESCÁNERES TÉRMICOS

En cuanto a los escáneres térmicos para detectar a personas infectadas, la OMS ha señalado que no son efectivos del todo. Estos sistemas pueden detectar a personas que tienen fiebre por la infección del nuevo coronavirus. Sin embargo, no puede hacerlo con aquellas que están infectadas, pero que no tienen una temperatura corporal más alta de lo normal.

ALCOHOL Y CLORO

Además, la OMS ha subrayado que rociar alcohol y cloro por todo el cuerpo no mata al coronavirus, pero sí puede ser dañina para la boca y ojos. El alcohol y el cloro, sin embargo, pueden ayudar a desinfectar superficies.

VACUNAS CONTRA NEUMONÍA

Hasta el momento no se ha desarrollado una vacuna contra el covid-19, algo en lo que investigadores están trabajando con el apoyo de la OMS. Al ser un virus tan nuevo y diferente, necesita su propia vacuna, por lo que las vacunas contra la neumonía no protegen contra este coronavirus.

LAVADOS NASALES CON SOLUCIÓN SALINA

La OMS explica que no existen pruebas de que utilizar regularmente una solución salina para limpiarse la nariz pueda ayudar a prevenir la infección con el nuevo coronavirus. Esta medida, en cambio, sí funciona para que las personas se recuperen con mayor rapidez de un resfriado común.

COMER AJO

El ajo es un alimento con algunas propiedades antimicrobianas, es decir, que matan microorganismos o detienen su crecimiento, pero la OMS ha destacado que hasta el momento no existen pruebas de que comer este alimento pueda proteger a las personas del covid-19.

EDAD DE PERSONAS AFECTADAS

A pesar de que la mayoría de personas infectadas con el nuevo coronavirus sean mayores, este virus puede infectar a personas de todas las edades. Las personas mayores y las que tienen afecciones médicas como asma, diabetes o enfermedades cardíacas son más vulnerables a "enfermarse gravemente" con el virus. Por ello, la OMS aconseja a las personas de todas las edades a tomar medidas para protegerse contra el virus.

ANTIBIÓTICOS Y OTROS MEDICAMENTOS

Por su parte, los antibióticos funcionan contra las bacterias y no deben utilizarse como un medio de prevención o tratamiento contra el nuevo coronavirus. Sin embargo, aquellas personas hospitalizadas pueden recibir antibióticos en caso de una posible coinfección bacteriana.

En este sentido, la OMS también asegura que no existen medicamentos específicos para prevenir o tratar este nuevo virus, pero las personas infectadas pueden recibir medicamentos que sirvan para aliviar y tratar los síntomas.