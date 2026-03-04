Sonsoles, Cristina y Fernando Ónega, agradecen "emocionados" el cariño tras la muerte de su padre, Fernando Ónega

Sonsoles Ónega, su pareja, Juan Montes, y Cristina Ónega junto a su marido llegan a la capilla ardiente situada en la Casa de Galicia de Madrid, a 04 de marzo de 2026, en Madrid (España). El periodista Fernando Ónega ha muerto a los 78 años. - José Oliva - Europa Press

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los tres hijos de Fernando Ónega --Sonsoles, Cristina y Fernando-- han agradecido este miércoles las "muestras de cariño" recibidas por los asistentes a la capilla ardiente del periodista, que ha tenido lugar en la Casa de Galicia de Madrid, así como por la prensa.

"Estamos emocionados y conmovidos por el cariño (recibido) y queríamos daros las gracia por el respeto y que nos habéis hecho sentir muy orgullosos por nuestro padre, que fue también un poco padre de esta profesión", ha señalado Sonsoles Ónega ante los periodistas hacia las 18:30 horas.

Según ha comentado, les ha resultado "emocionante" escuchar y saber que su padre "siempre tuvo un minuto para escuchar a los compañeros con los que trabajó". "Ojalá podamos seguir y continuar con su legado", ha indicado.

Además, Cristina ha dedicado unas palabras al Hospital Ramón y Cajal por cómo han cuidado de Fernando Ónega y de la familia.