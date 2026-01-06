El Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026 factura 864 millones de euros, un 1,24% más que en 2025

Gente comprando lotería para el Sorteo Extraordinario de ‘El Niño’, a 29 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario de El Niño ha cerrado la edición de 2026 con una facturación total de 864.682.360 euros, según los datos provisionales difundidos por Loterías y Apuestas del Estado. La cifra supone un incremento del 1,24% respecto a la recaudación de 2025.

El aumento de ventas refleja, según el operador público, la fidelidad de los jugadores y el arraigo de la tradición del 6 de enero en todo el territorio nacional.

En el conjunto de España el gasto medio por habitante se situó en 17,60 euros. Por comunidades, Castilla y León lidera el crecimiento del sorteo (+7,32%) y Andalucía encabeza la facturación por comunidades (128,1 millones de euros).

A la comunidad andaluza le siguen la Comunidad Valenciana, con 122,9 millones, y la Comunidad de Madrid, con 116 millones aproximadamente. Cataluña, con 92,6 millones, y Castilla y León, con 72,7 millones, completan el grupo de comunidades con mayor volumen de juego en este sorteo.

Si bien, no todas las autonomías experimentaron subidas. Canarias registró un descenso del 2,20% en las ventas, mientras que la Comunidad Valenciana cayó un 2,05%. También se anotaron ligeros retrocesos en Murcia, Baleares y País Vasco.

Loterías, que este año celebra 263 años de historia, sigue colaborando para ayudar a un millón de personas vulnerables al año (mayores, mujeres víctimas de violencia de género, migrantes o pacientes con cáncer) a través de las organizaciones sociales con las que colabora. Asimismo, también apoya a los deportes minoritarios, al deporte de base y al deporte femenino. Por ejemplo, apoyando a los y las deportistas olímpicos y paralímpicos para los Juegos de Invierno de Milano Cortina que se celebrarán en los próximos meses.

Por último, la empresa pública sigue colaborando para fomentar y hacer más accesible la cultura, y dentro de este ámbito destacan iniciativa como el 'Premio Loterías de cortometrajes con temática social' en colaboración con el Festival de San Sebastián, que celebrará este año su tercera edición.