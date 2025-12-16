El Sorteo de Lotería, José Mota o Telepasión vuelven a TVE por Navidad y el jueves se sabrán las campanadas

Presentación de la parrilla de RTVE para la Navidad 2025/2026 - EUROPA PRESS

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Clásicos navideños como el Sorteo Extraordinario de Lotería, el especial de Nochevieja de José Mota -que cumple 25 años-, Telepasión, o el resumen informativo del año de Carlos del Amor, volverán a la parrilla de TVE para estas fiestas, a falta de conocer quiénes presentarán las campanadas, tras la baja médica por sobrecarga de trabajo de Andreu Buenafuente y Silvia Abril.

RTVE desvelará este jueves 18 de diciembre a las 20.30 horas y en directo en La 1 "el secreto mejor guardado": quiénes serán finalmente los conductores de las Campanadas 2025. Así lo han anunciado este martes el director de TVE, Sergio Calderón, y la directora Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, durante la presentación de la programación especial de Navidad bajo el título 'RTVE, la casa de la Navidad'.

En su intervención en el Teatro Real de Madrid, Calderón ha destacado el trabajo y la "ilusión" de todo el equipo de profesionales de la casa y ha puesto en valor el seguimiento de la audiencia.

Entre las novedades que llegarán a La 1 esta Navidad el talent show operístico 'ARIA, locos por la ópera', presentado por Ruth Lorenzo y Juanjo Bona, con diez concursantes y cuatro veladas únicas. Este martes, seis de ellos, han interpretado un tema del nuevo disco de Rosalía, 'Lux'. Para Calderón, promover la ópera "es un deber como televisión pública".

En cuanto al cine, el director de TVE ha puesto de relieve el importante lugar que tiene en la Corporación, destacando el estreno en cines de 'Rondallas' el próximo 1 de enero.

La cinta, participada por RTVE, está dirigida por Daniel Sánchez Arévalo y protagonizada por Javier Gutiérrez, quien ha asegurado que la pública hace "el mejor cine posible". Esta Navidad, TVE estrenará cine familiar como 'Encanto', 'Wonka' o 'Mary Poppins', que cumple su 90 aniversario.

EL SORTEO DE NAVIDAD, EN TVE

Un año más, la cadena pública vuelve a confiar en dos míticas, Sandra Daviú y Blanca Benlloch, para la retransmisión del sorteo extraordinario de la lotería de Navidad del 22 de diciembre, desde el Teatro Real, aunque "con alguna sorpresa", como ha señalado Daviú. Por su parte, la periodista Lucía Vinaixa repite en el Sorteo del Niño, el 6 de enero.

Para la Nochebuena y tras el tradicional mensaje del Rey, llegará a La 1 'Telepasión 2025, Mi gran noche', con Lalachus y Aitor Albizua, conductor de 'Cifras y Letras', que también contará con especiales en Navidad, Año Nuevo y el día de Reyes. En 2025, un total de 130 rostros de RTVE participarán en 'Telepasión'.

Por su parte, Abraham Mateo y Dani Fernández serán los protagonistas de las galas musicales de TVE en Navidad, con artistas como Pablo López, Amaral o Arde Bogotá. Además, 'Viaje al centro de la tele', con Pedro Santos, se trasladará a los años 80 con 'Noche ochentera' y más de dos horas de karaoke para cantar en familia.

Ya en Nochevieja, La 1 ofrecerá el resumen informativo del año 2025 a cargo del periodista Carlos del Amor, que este año cuenta con un elenco "coral" de 15 actores y actrices. Será un recorrido, según el periodista, por el año "agridulce, lleno de guerra" y de "genocidio", pero también de noticias esperanzadoras o éxitos deportivos.

Por su parte, José Mota pondrá de nuevo el humor a la última noche del año en TVE, con su especial 'El juego de camelar', donde los políticos más destacados de la escena competirán por una urna de un millón de votos. Mota ha avanzado que el especial cuenta con una "pequeña parodia" del ministro de Transportes, Óscar Punte.

Eva Soriano y Egoitz Txurruka presentarán en La 1 '¡Feliz 2026!' y el día 1 de enero regresan Martín Llade y el concierto de Año Nuevo

En RTVE Play, vuelven las precampanadas, con Inés Hernand, Aitor Albizua y Miguel Maldonado; habrá un programa especial de 'Al cielo con ella...' con Lalachus y José Mota; dos especiales de 'Open Play': uno por la Lotería de Navidad y otro de despedida de año el día 30; o el talent show de 'Make Up Stars'.

No faltarán tampoco la tradicional cabalgata de los Reyes Magos la tarde del 5 de enero o especiales de las series de la tarde de TVE, como son 'La Promesa' o 'Valle Salvaje'. RTVE también emitirá en Navidad el último concierto de Joaquín Sabina en Madrid con entrevista exclusiva de Carlos del Amor.