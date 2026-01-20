Sucesivas borrascas atlánticas con frentes activos traen un "tiempo invernal" en España desde el viernes, según Meteored

Previsión para el fin de semana de Meteored. - METEORED

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paso encadenado de borrascas atlánticas con frentes activos provocará "un giro invernal del tiempo" en España a partir del viernes, el meteorólogo de Meteored, José Miguel Viñas, que añade que los temporales traerán lluvias, fuertes vientos y un descenso notable de las temperaturas, con nevadas que no se limitarán a zonas de montaña, sino que también alcanzarán áreas más bajas, por debajo de los 800 metros.

Así, ha señalado que entre este miércoles y el jueves, una borrasca atlántica cruzará la Península con un frente muy activo que dejará un primer temporal de lluvias generalizadas y nevadas en zonas de montaña, sobre todo en el norte y centro, con cotas entre 1.200 y 1.400 metros, bajando hasta 1.000 metros en el Sistema Central. Las lluvias más intensas se esperan en el oeste de Galicia y Andalucía.

El jueves 22, el frente se retirará por el Mediterráneo con precipitaciones abundantes en Baleares pero por la tarde llegará un nuevo frente que traerá otra tanda de lluvias y nevadas, especialmente en el suroeste y en las montañas del norte, con cotas entre 1.000 y 1.400 metros.

Será el anticipo de un episodio aún más invernal a partir del viernes cuando una nueva borrasca que cruzará el Cantábrico dejará nieve en zonas bajas del noroeste, Galicia y la meseta norte, con una cota que puede bajar de los 800 metros, como vaticina Meteored.

NEVADAS EN EL INTERIOR PENINSULAR EL FIN DE SEMANA

Según el portal, el modelo europeo prevé desde hace días un claro empeoramiento del tiempo a finales de semana, con un ambiente "plenamente invernal y una mayor extensión de las nevadas en la Península".

De este modo, una profunda borrasca cruzará el Cantábrico el viernes, dejando viento fuerte, descenso térmico y precipitaciones generalizadas, con nieve abundante en el noroeste, Galicia y la meseta norte, además de zonas del centro y sur.

Este episodio invernal tendrá continuidad el sábado, cuando el modelo europeo volverá a extender la nieve por amplias zonas del interior peninsular. Podrá nevar en ambas mesetas, incluyendo varias capitales, a la espera de posibles cambios en la previsión, y también en las zonas de montaña del interior del este. Además, las bajas temperaturas mantendrán un ambiente plenamente invernal y favorecerán que las nevadas se prolonguen durante varias horas.

El domingo tenderán a remitir, salvo en los montes de León y otros sectores del oeste de la Cordillera Cantábrica, donde aún podrían registrarse algunos chubascos de nieve.