Sumar acusa al PP de "hipocresía absoluta" con el colectivo LGTBI y le afea su "complicidad" con la "extrema derecha"

Archivo - El concejal de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño, a 24 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Foto de archivo - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dirigente de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, ha acusado este lunes al PP de "hipocresía absoluta" con el colectivo LGTBI y le ha afeado su "complicidad" con la "extrema derecha".

En rueda de prensa junto con el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, Fernández Rubiño ha reivindicado la trayectoria de España como un "ejemplo histórico internacional" y el país europeo con mayor reconocimiento en materia de derechos LGTBI.

"Y ante esto tenemos a un Partido Popular al que tenemos que señalar su absoluta hipocresía que ha quedado reflejada también ayer con esa campaña que saca el Partido Popular y que busca hacer un guiño vacío una vez más, vaciar de contenido lo que es una reivindicación justa, una reivindicación imprescindible de nuestra democracia y que ellos ningunean sistemáticamente", ha explicado.

De la misma manera, ha repasado lo que considera un "boicot sistemático" por parte del PP a los avances sociales de las últimas décadas, citando el recurso ante el Tribunal Constitucional contra el matrimonio igualitario o las reticencias ante la Ley Trans. Asimismo, ha alertado de que el PP está "derogando leyes autonómicas" allí donde gobierna, "poniendo en riesgo todos esos avances que se lograron".

Para el dirigente de Más Madrid, la actitud del PP va más allá de la "desfachatez absoluta", acusando a los 'populares' de retirar banderas de los ayuntamientos, "vaciar" las campañas institucionales y, "lo que es muchísimo más grave, ser cómplices y abrir la puerta a la extrema derecha".