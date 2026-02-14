Sumar afea al Gobierno la falta de desarrollo normativo en España para adecuar documentación de migrantes trans

Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha afeado al Gobierno la falta de desarrollo normativo de la Ley Trans para adecuar la documentación de migrantes trans que se encuentren en situación administrativa regular en España y que hayan procedido a la rectificación registral correspondiente en su país de origen.

En concreto, las diputadas de Sumar Viviane Ogou y Júlia Boada han registrado en la Cámara Baja una batería de preguntas en la que piden conocer la razón por la que no se ha desarrollado la vía reglamentaria establecida en el artículo 50 de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, más conocida como Ley Trans, que contempla la adecuación de los documentos expedidos a extranjeros.

En este sentido, Sumar recuerda que la disposición final decimonovena de la ley dispone que "se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley, lo que habrá de realizar en el plazo de un año desde su entrada en vigor".

Sin embargo, la formación reprocha al Ejecutivo que, pasados casi dos años desde la entrada en vigor de la ley, no ha habilitado por vía reglamentaria los procedimientos a los que se refiere el artículo 50.2, que establece lo siguiente: "Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, habrán de habilitar procedimientos de adecuación de los documentos expedidos a los extranjeros que se encuentren en situación administrativa regular en España, que hayan procedido a realizar la rectificación registral correspondiente en su país de origen".

Este hecho, advierte de que, según organizaciones que dan apoyo a los colectivos LGTBI, "está generando no solo una evidente inseguridad jurídica en las tramitaciones sino situaciones de clara discriminación derivadas de la no reglamentación de los procedimientos, con diferentes casos en los que las personas afectadas incluso teniendo reconocido el derecho de asilo con motivo de su condición y el peligro que comportaba seguir viviendo en el país de origen no han podido realizar los trámites registrales relacionados con su cambio de nombre y sexo".

En esta misma línea, Sumar pregunta al Gobierno si tiene un calendario de presentación y aprobación de este reglamento y pide saber cuál es el Ministerio responsable de presentar el texto que permita habilitar por vía reglamentaria los procedimientos a los que se refiere el artículo 50.2 de la Ley Trans en el ámbito de competencias de la Administración General del Estado.