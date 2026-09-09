Sumar afea a Marlaska "las listas de periodistas" y le reprocha que no los proteja de agresiones en manifestaciones

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar Alberto Ibáñez Mezquita ha afeado este miércoles al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, las "chapuceras listas de periodista" que ha calificado de "graves" y le ha reprochado que la policía no proteja a los profesionales de los medios de comunicación de agresiones en las manifestaciones.

"¿Por qué no se protegió a la prensa en las manifestaciones?", ha preguntado el diputado de Sumar a Malaska en el Congreso de los Diputados donde ha cuestionado la falta de previsión y que se imposibilite que los periodistas puedan informar ante "la pasividad de la Policía Nacional".

"Cuesta creer, cuando todos los sabían, que fue una falta de previsión siendo conscientes de las hostias que se dan en las manifestaciones a las que nunca asisten el señor Feijóo o el señor Abalcal", le ha recriminado Ibañez en relación a cargas policiales en manifestaciones.

El dirigente de Sumar ha aludido concretamente a protestas como la ocurrida en Valencia con una maestra "agredida" o la de un "menor por llevar una estelada a quien no habría agredido si llevara un aguilucho". "¿Fue entonces por connivencia ideológica de la policía con los ultras?", le ha preguntado a Marlaska a quien le ha aconsejado "democratizar" el cuerpo (de policía). "Despierte, porque si no democratiza el cuerpo, ellos terminarán con usted", le ha advertido al Ministro.

En sus críticas ha acusado a PP y VOX de poner "en la diana" a los periodistas y a los "medios progresistas en este hemiciclo". "Si les importase lo más mínimo la libertad de prensa y los periodistas, condenarían sin peros las agresiones en nuestro país y no lo hacen", les ha afeado.

Ante sus reproches, Marlaska ha calificado de "ejemplares" la "profesionalidad, dedicación y formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". "Los propios medios de comunicación están en comunicación permanente con las fuerzas y cuerpos de seguridad para hacer compatible su actuación", ha respondido el Ministro que ha recordado, además, la existentencia de "evaluaciones" sobre las actuaciones policiales.

De lo que se ha mostrado convencido el titular de Interior, es de que "el compromiso con los medios de comunicación para el ejercicio de sus funciones es permanente y continúa". Y ha asegurado que "lo que haya que mejorar se mejorará en ese contexto".

En una pregunta anterior, el ministro ha reiterado sus disculpas a quien haya podido entender que el dosier sobre periodistas es inadecuado y ha negado que se elaboren "listas negras". "No se define a las personas por ideología en modo alguno", ha comentado en la sesión de control al Gobierno, tras decir que dicho informe era un documento interno de trabajo.

El ministerio del Interior ya había pedido disculpas este martes a través de un comunicado por el contenido del dosier que elaboró su Oficina de Comunicación con un listado sobre periodistas y ha asegurado que la finalidad del documento es "consultiva". El propio Marlaska, desde Ceuta, había justificado la elaboración del listado por se un "documento interno de trabajo" que no tenía ninguna "finalidad espuria".