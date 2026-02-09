Sumar pide un organismo asesor nacional para garantizar que la instalación de plantas solares no afectan a aves

Archivo - Paneles solares. - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha pedido en una Proposición No de Ley (PNL) para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados crear un organismo asesor nacional que garantice prácticas "efectivas y basadas en la evidencia científica" que mitigen los impactos de la instalación de plantas solares fotovoltaicas en la fauna.

En un texto en el que hace especial hincapié en el efecto de estas construcciones en las aves, los diputados de Sumar han exigido que personas expertas supervisen el diseño e implementación de estas medidas compensatorias. Además, han pedido que éstas siempre respondan a programas adaptados a las circunstancias particulares de cada proyecto y su entorno, estableciendo un mecanismo de control y comprobación.

Más allá de ello, han reclamado que se realice un mayor control sobre el cumplimiento de ciertas recomendaciones establecidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). En especial, se han referido a los criterios y condicionantes de las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) en la restricción de la construcción en periodos que puedan afectar a la fauna local por coincidir con momentos críticos, como los procesos de cría o migración.

Asimismo, han solicitado que los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) se basen en fuentes primarias y estudios de campo, donde se analice de forma particular y sobre el terreno la flora y fauna local. Por último, han demandado que se genere una plataforma de datos abiertos que recopile las plantas renovables en el territorio y comunique y ponga en abierto todas las incidencias e impactos sobre la biodiversidad de las diferentes plantas, tanto solares fotovoltaicas como eólicas de una forma estandarizada.