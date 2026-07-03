El superávit de lluvias en España cae del 42% a principios de año al 10% sobre el nivel normal en verano, con 611 l/m2

España registra 611 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 10% más de lo normal. - AEMET

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre se cifran en 611 litros por metro cuadrado (l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto supone un 10% más de lo normal para este periodo, que se cifra en 553 l/m2. En comparación, el 5 de junio estaba en un 15% por encima de lo habitual y ha llegado a estar en un 42% por arriba --en este caso a finales de febrero tras el tren de borrascas.

Las lluvias acumuladas presentan valores superiores a los normales en gran parte de la Península. Las principales excepciones se localizan en una franja de la cornisa cantábrica, entre Asturias y Navarra, en la provincia de Teruel y en la mitad sur de la provincia de Almería. En este sentido, los excedentes más destacados se observan en la mitad sur peninsular, en particular en la sierra de Grazalema.

En los archipiélagos también predominan las anomalías positivas, salvo en el sector oriental de Mallorca. Este exceso de precipitación resulta especialmente acusado en Canarias, donde amplias áreas registran acumulados que superan en más del doble los valores climatológicos habituales.

Durante el periodo comprendido entre el 24 y el 30 de junio, AEMET ha apuntado a que las precipitaciones afectaron principalmente al tercio norte y a la mitad este de la Península. De esta manera, se superaron los 10 l/n2 en Galicia y a lo largo de la cornisa cantábrica, en La Rioja, en el sur de Aragón y en el Pirineo navarro y oscense.

De hecho, las cantidades más destacadas acumularon más de 40 mm en el interior de A Coruña, en el litoral de Gipuzkoa y sur de Araba y en la frontera entre Guadalajara y Zaragoza. Entre las precipitaciones registradas en los observatorios principales, el organismo estatal ha destacado los 46 l/m2 en San Sebastián/Igeldo, los 31 l/m2 en Lugo/Rozas, los 22 l/m2 en Pontevedra, los 21 l/m2 en Daroca I, los 20 l/m2 en A Coruña y los 19 l/m2 en Girona/Costa Brava. El día 1 apenas se registraron precipitaciones.