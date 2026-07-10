El superávit de lluvias en España sigue cayendo del 42% a principios de año al 9% sobre el nivel normal, con 611 l/m2. - AEMET

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre se cifran en 611 litros por metro cuadrado (l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esta es la misma cantidad que la semana pasada y supone un 9% más de lo normal para este periodo, que se cifra en 558 l/m2.

En comparación, el 5 de junio estaba en un 15% por encima de lo habitual y ha llegado a estar en un 42% por arriba --en este caso a finales de febrero tras el tren de borrascas.

En gran parte de la Península las precipitaciones acumuladas desde el inicio del año hidrológico presentan valores superiores a los normales. Las principales excepciones se localizan en una franja de la cornisa cantábrica, entre Asturias y Navarra, en la provincia de Teruel y en la mitad sur de la provincia de Almería.

En concreto, los excedentes más destacados se observan en la mitad sur peninsular, en particular en la sierra de Grazalema. En lo que respecta a los archipiélagos, AEMET ha señalado que también predominan las anomalías positivas, salvo en el sector oriental de Mallorca. Este exceso de precipitación resulta especialmente acusado en Canarias, donde amplias áreas registran acumulados que superan en más del doble los valores climatológicos habituales.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 7 de julio, el organismo estatal ha indicado que las lluvias fueron escasas y tan solo afectaron, en su mayoría en forma de tormenta, al interior peninsular y a parte del cuadrante noroeste. En este marco, sólo se superaron los 10 l/m2 en puntos aislados del noroeste e interior de Castilla y León y en la Comunidad de Madrid.

Entre las precipitaciones registradas en los observatorios principales, AEMET ha destacado los 12 l/m2 en Madrid /Cuatro Vientos, los 11 l/m2 en Madrid/Getafe, los 9 l/m2 en Ponferrada, los 6 l/m2 en Segovia y los 4 l/m2 en Zamora y Guadalajara. El día 8 apenas se registraron precipitaciones salvo algunos chubascos en el cuadrante noreste peninsular.