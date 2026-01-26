Tecnifuego plantea establecer criterios comunes para las alarmas de incendios gestionadas de forma remota

Archivo - Una casa calcinada, a 20 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios (Tecnifuego) presentará el próximo 24 de febrero --en el marco de SICUR, principal cita del sector de la seguridad en España-- un documento técnico sobre la gestión remota de alarmas de incendios y los servicios asociados a las Centrales Receptoras de Alarmas de Incendio (CRI), que pretende servir como referencia para el sector.

"Las centrales de incendios son equipos que tienen que estar permanentemente en funcionamiento y atentos al sistema de detección por si hay un conato o un aviso de incendio. (...) Si una central está sola, como pasó por ejemplo, cuando la pandemia, había mucha comunicación que no se recibía porque no lo veía nadie. Y entonces, ocasionaba los incendios", ha explicado en declaraciones a Europa Press el vicepresidente de la asociación, Antonio Tortosa.

Con el documento técnico que va a presentar, Tecnifuego ha abogado por conectar estas alarmas a una central receptora de incendios, de tal manera que la información se reciba de forma inmediata si hay un incendio o un conato. Así, la central se pondrá en contacto "inmediatamente" con la propiedad y si no con el 112 para que puedan intervenir los bomberos.

En líneas generales, el texto establece un marco común de referencia ante la creciente implantación de sistemas de detección de incendios conectados a centros de control atendidos de forma permanente, así como ante la evolución tecnológica y normativa que afecta a estos servicios. Entre otras cosas, aborda los aspectos relacionados con la gestión de las señales de alarma de incendio.

De esta manera, habla sobre criterios orientativos para garantizar "la continuidad, eficacia y seguridad del servicio" e identifica a los distintos agentes implicados, incluidos usuarios, empresas instaladoras y mantenedoras y las propias centrales receptoras.

Según Tortosa, "no hay una norma específica para esto", pero quiere que las autoridades competentes puedan sacar una a partir de las recomendaciones de Tecnifuego. Tras el acto del día 24, Tortosa cree que el texto se presentará al Ministerio de Industria y Turismo y al de Interior.