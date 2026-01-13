El Telediario Matinal cumple 40 años en RTVE de actualidad informativa

Archivo - Lorena Baeza y Alex Barreiro - RTVE - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Telediario Matinal cumple este martes 13 de enero 40 años en antena en RTVE. El espacio informativo ha contado por primera vez noticias como el atentado del 11-M, citas electorales en España y el resto del mundo o momentos históricos para la Unión Europea, como el Brexit del Reino Unido de hace una década.

En este sentido, el 13 de enero de 1986 nacía en RTVE 'Buenos días', un formato informativo pionero en España que puso los cimientos de lo que es en la actualidad el Telediario Matinal. Cuatro décadas después, este espacio continúa con el mismo desafío: contar desde primera hora lo que pasa, lo que ha pasado y lo que puede llegar a suceder en los ámbitos nacional, internacional, social, deportivo y meteorológico.

El Telediario Matinal comienza su trabajo muchas horas antes de su emisión, poco después de las doce de la noche, con Álex Barreiro y Lorena Baeza delante de las cámaras, edición del propio Barreiro y Malco Falcó realizando el informativo desde hace más de una década.

"Para que el espectador sepa qué puede estar pasando en cualquier rincón del mundo cuando enciende la tele a primera hora de la mañana", señala Álex Barreiro, editor y uno de los pilares del Matinal desde hace cinco años.

Mientras, Lorena Baeza asegura que "el gran reto" es contar de manera "distinta y atractiva" lo que ya ha pasado, adelantarse a lo que va a marcar el día y ser los primeros en contar la información internacional.

Por su parte, Iera Herranz, una de las editoras adjuntas del Informativo junto a Baeza, Juan Pablo Carabias y Carlos Montesinos, subraya el mayor reto del espacio informativo: "En España nuestros espectadores están durmiendo y en el mundo siguen pasando cosas. Nuestro mayor reto es tratar de condensarlo todo".