Televisiones autonómicas de FORTA emitirán 19 estrenos cinematográficos tras firmar un acuerdo con E-One

Publicado 01/04/2019 15:00:09 CET

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) ha suscrito un acuerdo con la distribuidora Entertainment One (E-One) en el que participan la mayoría de autonómicas de la federación y que contempla la emisión de un total de 63 películas y 6 series documentales durante los próximos cuatro años.

Según ha informado este lunes 1 de abril FORTA, dicho acuerdo permitirá ampliar la actual oferta de cine de las autonómicas y posibilitará la emisión de 19 estrenos de cine, entre los que se encuentran largometrajes con múltiples nominaciones y premios en las últimas ceremonias de los Óscar, como 'Green Book', 'Molly's Game, 'El blues de Beale Street', 'Los archivos del Pentágono', 'Yo, Tonya' o 'El vicio del poder'.

En este sentido, ha señalado que la lista de estrenos se completa con otros títulos como '7 días en Entebbe', 'Basada en hechos reales', 'La casa del reloj en la pared', 'Una cuestión de género', 'El gordo y el flaco', 'Anna', 'Where'd you go, Bernadette', 'The missing link', 'Wild Rose' y 'Scary story to tell in the dark'.

Además de estas películas de estreno que aún no han sido emitidos en televisión en abierto en España y cuyos derechos corresponden a la organización de televisiones autonómicas públicas, el acuerdo contempla la emisión de otros 44 largometrajes de librería y seis series documentales.

El presidente de la entidad, Andreu Manresa, ha destacado que con este acuerdo se hace patente "el importante compromiso de FORTA con la cultura, posibilitando que los telespectadores de las autonómicas puedan tener acceso a una amplia y variada oferta cinematográfica de calidad". Este acuerdo ampliará durante los próximos cuatro años la oferta cultural de la que disponen las autonómicas.