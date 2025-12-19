Televisiones y radios ofrecen este lunes especiales con motivo de la celebración del sorteo de Navidad 2025

Archivo - Preparación del bombo antes de la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2024, en Madrid (España). El Estado reparte hoy un total de 2.702 millones de euros en premios, lo que - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
Publicado: viernes, 19 diciembre 2025 17:20
MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Distintas televisiones y radios nacionales emitirán una programación especial este lunes 22 de diciembre para ofrecer a los espectadores y oyentes el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, que se celebra en el Teatro Real de Madrid, con la ineludible presencia de las niñas y niños de la Residencia San Ildefonso encargados de cantar los números de la suerte.

RTVE producirá y distribuirá gratuitamente la señal por sexto año consecutivo. Al frente de su programa especial estarán, por octava ocasión juntas, Sandra Daviú y Blanca Benlloch, a partir de las 08.00 horas, en La 1, TVE Internacional y RTVE Play. El programa incluirá conexiones, invitados especiales y entrevistas en el patio de butacas con las reporteras Lucía Vinaixa y Julia Cristina López.

Una vez haya terminado el sorteo, RTVE ofrecerá un especial 'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo y reporteros viajando por toda España para conocer a los premiados y sus historias, según ha detallado la Corporación.

Desde Atresmedia han detallado a Europa Press que Antena 3 hará el seguimiento habitual durante la emisión de 'Espejo Público', mientras que la web de Antena 3 Noticias emitirá el sorteo en directo y hará un seguimiento minuto a minuto con todos los premios, incidencias y anécdotas.

Por su parte, laSexta.com mantendrá un minuto a minuto del sorteo y ofrecerá a sus usuarios el Lotómetro para buscar los números premiados. También llevará a cabo piezas de los premios, las celebraciones, anécdotas, etc. En laSexta, 'Al Rojo Vivo' y las ediciones de laSexta Noticias proporcionarán información sobre el sorteo.

En cuanto a Mediaset España, han explicado que el 22 de diciembre 'La mirada crítica' abordará la "emoción y nervios" que se viven las horas previas de este acontecimiento; 'El programa de Ana Rosa' estará "muy pendiente" de la celebración del sorteo; y 'Vamos a ver' realizará una amplia cobertura, acudiendo a los lugares donde se hayan repartido los premios para "mostrar la alegría, la ilusión y el ambiente festivo que se vive allí".

Radio Nacional de España ofrecerá el 'Especial Lotería de Navidad', este año conducido por Mamen Asencio y Carlos Núñez, entre las 8.30 a 13.30 horas. Diego Burbano liderará el equipo desplazado al Teatro Real, y el especial contará con conexiones en todos los lugares agraciados por la suerte.

A estas, se sumarán los puntos fijos de conexión en varias administraciones destacadas en volumen de venta y en premios, como La Bruja de Oro de Sort (Lleida), Doña Manolita (Madrid), la gasolinera de Granadilla de Abona (Tenerife) o Manises (Valencia).

En Onda Cero, fuentes de la emisora de Atresmedia han detallado a Europa Press que Carlos Alsina será el encargado de contar a los oyentes todo lo que ocurra en torno al sorteo en 'Más de Uno', junto a la información de actualidad.

A partir de las 10.00 horas, el periodista Carlos Alsina estará acompañado por Goyo Jiménez, Leo Harlem y Agustín Jiménez, Paula Púa y Leonor Lavado, el matemático Santi García Cremades y el historiador Javier Traité. En el Teatro Real, estarán contando todos los detalles Belén Gómez del Pino e Irene Ramírez.

La programación de Navidad de COPE arranca este lunes 22 de diciembre con el 'Especial Lotería de Navidad', con Pilar Cisneros llevando a los oyentes toda la emoción desde el Teatro Real. Desde las 8.30 horas, narrará en directo la ilusión del acto que tradicionalmente marca el comienzo de esta celebración.

