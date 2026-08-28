Televisiones y radios trasladan el próximo lunes a Ceuta el arranque de la nueva temporada informativa

Migrantes en campamentos improvisados en la playa, a 27 de agosto de 2026, en Ceuta (España).- Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Televisiones y radios han decidido arrancar el próximo lunes 31 de agosto en la Ciudad Autónoma de Ceuta con las cabeceras y rostros más relevantes la nueva temporada informativa teniendo en cuenta la situación que se vive en la región tras la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio, según han informado a Europa Press fuentes de estas compañías.

En el caso de las mañanas, en Antena 3, Susanna Griso arrancará 'Espejo Público' el lunes 31 de agosto desde la ciudad autónoma, donde entrevistará a ciudadanos, migrantes y al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

En Telecinco, Ana Rosa Quintana, también se deslazará a Ceuta el mismo lunes con 'El Programa de Ana Rosa'. La presentadora regresará a la ciudad autónoma, donde ya estuvo informando en directo sobre el terreno días después de la llegada masiva de migrantes. Quintana también entrevistará al presidente Juan José Vivas así como a diversos políticos, personalidades y miembros de la sociedad civil ceutí.

Además, desde el grupo Atresmedia, 'El Objetivo de Ana Pastor' también se desplazará a Ceuta donde la presentadora llevará a cabo una edición diaria de lunes a jueves a las 21.30 horas en laSexta, reforzando la cobertura informativa de la cadena. El programa ofrecerá cada día los datos, testimonios y claves de lo que está ocurriendo en Ceuta, con conexiones desde los lugares que son noticia y la participación de expertos y analistas para explicar y contextualizar las últimas novedades de la crisis migratoria.

En el caso de Telecinco, Carlos Franganillo se desplazará también a Ceuta para conducir en directo el lunes 31 de agosto una edición especial de Informativos Telecinco a las 21:00 horas que incluirá de nuevo una entrevista al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Con el apoyo de Ángeles Blanco desde el plató en Madrid, el director de Informativos Telecinco narrará desde las calles cómo es la situación en la ciudad tras la crisis migratoria desatada el pasado 30 de julio y abordará cómo está afectando a la vida de sus ciudadanos.

En Cuatro, Iker Jiménez se desplazará a la ciudad autónoma para contar de primera mano desde 'Horizonte' la última hora de la crisis migratoria a partir de las 21:40 horas mientras que Carmen Porter conducirá el programa desde el plató de Madrid con la participación de los colaboradores habituales.

En cuanto a las radios, desde Onda Cero, Rafa Latorre, que se incorpora como refuerzo a Más de Uno con Carlos Alsina, y junto con un equipo de servicios informativos de la cadena se desplaza también a la ciudad autónoma donde arrancarán temporada del programa a partir de las 06.00 horas del lunes. Allí, tomará la temperatura a la ciudad, hablará con políticos asociaciones, afectados e inmigrantes.

Por su parte, en la Cadena Ser continuará la cobertura informativa de Nicolás Castellanos desde Ceuta desde que se produjo la entrada masiva junto con la redacción de la cadena en la ciudad autónoma.

COPE: CEUTA, MELILLA, CANARIAS Y RABAT

La COPE, también arranca temporada este lunes en Ceuta, Melilla y Canarias, tres puntos clave de la frontera sur de España y Europa, para abordar desde ellos lo que está ocurriendo. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera y el equipo de 'Herrera en COPE' arrancarán desde el salón de actos del Centro del Mayor, junto a la Plaza de los Reyes en Ceuta para darle la palabra a los ceutíes y que sean los propios vecinos quienes cuenten, en primera persona, cómo se vive la situación

Mientras, Ángel Expósito, que ya estuvo analizando la situación en Ceuta el 24 y el 25 de agosto, encenderá 'La Linterna' en esta ocasión desde las calles de la ciudad autónoma de Melilla para abordar la dimensión real de la presión migratoria en el otro punto caliente del norte de África.

A partir de las 13:00 horas, tanto el lunes 31 como el martes 1 de septiembre, 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja también emitirán desde Ceuta donde pondrá cifras y contexto a lo que ocurre, pero también rostro y voz a las historias humanas que hay detrás de los datos.

Por su parte, 'La Tarde' de Pilar García Muñiz recogerá el testigo a partir de las 15:00h para poner el foco en Canarias. Además, Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en Rabat, aportará el contexto, las claves diplomáticas y la última hora a través de conexiones en los principales programas de la cadena.

Por su parte, en RNE, Juan Ramón Lucas también dará el lunes el pistoletazo de salida de la nueva temporada de 'Las mañanas de RNE' desde Ceuta.