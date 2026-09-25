La temperatura bajará el fin de semana, aunque seguirán los 40ºC en sur peninsular, y el domingo llegarán las lluvias

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas comenzarán a bajar en el tramo final de la semana, aunque todavía van a ser muy altas para la época del año, propias del verano en muchos puntos, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. De esta manera, se seguirán registrando hasta 40ºC en puntos del sur peninsular hasta el domingo, cuando entrará un frente que al margen de provocar una bajada de los termómetros dejará ya lluvias este día en Galicia, Asturias y zonas próximas.

Del Campo ha indicado que este viernes bajarán las temperaturas en el Cantábrico mientras que subirán en el área mediterránea. En concreto, se superarán los 32ºC en la meseta norte, los 35ºC en el nordeste, interior de las comunidades mediterráneas y sur de Canarias y se alcanzarán los 36 a 38ºC en Extremadura y Andalucía. De hecho, se superará esa cifra en el Valle del Guadalquivir. Todo esto tendrá lugar en una jornada muy estable y sin lluvias, aunque en las islas canarias occidentales podría haber algún chubasco, especialmente en Tenerife.

Durante el fin de semana bajarán las temperaturas en la mayor parte del país, salvo en el Cantábrico. Aún así, el organismo estatal ha adelantado que se seguirá registrando calor intenso para la época. El sábado será un día estable en el que se alcanzarán de 30 a 32ºC en buena parte del norte y más de 35 en amplias zonas de la mitad sur y de Gran Canaria, e incluso se llegará a 38 a 40ºC en el Valle de Guadalquivir.

Por otro lado, se podría llegar a registrar un frente el domingo al noroeste que dejaría lluvias en Galicia y Asturias. Mientras tanto, se seguirá dando un tiempo seco en el resto del territorio. Durante este día bajarán los valores térmicos en la comunidad gallega, así como en la zona centro y en la mitad sur. En paralelo, subirán en el Cantábrico y se superarán los 32ºC en la mitad sur peninsular, puntos del Cantábrico oriental, Valle del Ebro y zonas de Canarias.

BORRASCA EN EL ATLÁNTICO

El portavoz de AEMET ha apuntado que es probable que haya un cambio de tendencia en el tiempo de cara a la próxima semana propiciado por la presencia de una borrasca en el Atlántico. Ésta será profunda y su trayectoria no está todavía clara, por lo que hay incertidumbre en cuanto a la predicción meteorológica.

Es posible que el lunes sigan bajando las temperaturas de forma general, aunque los vientos del sur propiciarían un ascenso en Galicia y comunidades cantábricas. Estos vientos del sur soplarán por allí con fuerza y es probable que se registren rachas muy fuertes en estas zonas.

En paralelo, habrá un tiempo más inestable en el resto de la Península, más revuelto que en días previos, con cielos nublados en gran parte del territorio y con chubascos que podrán ser localmente fuertes. Éstos podrán producirse en cualquier punto del territorio pero serás más probables en el oeste de la Península, así como en el área mediterránea.

El martes llegaría un frente al noroeste y dejaría precipitaciones en Galicia, Asturias, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura, con chubascos en la zona centro, área mediterránea y nordeste. También por allí, por el nordeste peninsular podrían ser chubascos intensos. De acuerdo con Del Campo, las temperaturas continuarán bajando en el norte.

Es probable que el avance de este frente deje lluvias en buena parte del territorio peninsular el miércoles, con la excepción del tercio oriental. En esta jornada, el pronóstico también recoge bajada de temperaturas, en este caso en el norte y oeste peninsulares.

Por último, en lo que respecta a Canarias, el portavoz de AEMET ha indicado que la semana comenzará con tiempo estable en las islas, así como temperaturas algo más bajas que en días previos, pero con ambiente cálido. En este sentido, Las Palmas alcanzaría 30ºC el lunes y Santa Cruz de Tenerife, 33ºC.