Las temperaturas caerán el domingo por la llegada de aire polar y las lluvias se extenderán a este y sur, según Meteored

Una persona camina con paraguas en Gandia (Valencia) este viernes, en el episodio de alerta naranja por lluvias. - EUROPA PRESS TV

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias en el norte peninsular seguirán hasta el fin de semana, cuando se extenderán al este y al sur del territorio, según la predicción de Meteored. Además, la llegada de aire polar provocará un marcado descenso térmico a partir del domingo propio del otoño.

De acuerdo con el portal meteorológico, este viernes continuará la nubosidad en toda España menos en el tercio sur, donde predominarán los cielos despejados. En este sentido, lloverá en Galicia, el Cantábrico, el norte de Extremadura y el Sistema Central y de forma más débil en el noeste, Baleares y norte de Canarias.

Durante este día, los termómetros subirán en Andalucía, Murcia y Galicia, bajarán ligeramente en el resto y se mantendrán sin cambios en Canarias. Asimismo, persistirán los vientos de poniente, fuertes en zonas cantábricas, y de tramontana en el Ampurdán, y habrá heladas débiles en las montañas del norte.

Un nuevo frente dejará lluvias el sábado en gran parte del norte peninsular y en el norte de Extremadura, que podrán ser intensas en Galicia, la meseta norte, la Cordillera Ibérica y el Sistema Central, según la predicción. A su vez, no se descarta que se puedan registrar precipitaciones débiles en el resto del país y en Baleares.

Además, las temperaturas seguirán altas en el sur, con más de 30ºC en Andalucía y Murcia, mientras que en los Pirineos se esperan heladas débiles. Por lo demás, habrá nieblas matinales en ambas mesetas y el viento soplará del oeste, girando a norte en la vertiente cantábrica y en Galicia.

Meteored ha especificado que el domingo se producirá un cambio notable del tiempo y que las lluvias se extenderán hacia el este y el sur, con tormentas en el noreste y en Andalucía. Asimismo, la entrada de aire polar hará bajar las temperaturas y la cota de nieve en el Pirineo y la Cordillera Cantábrica y soplarán vientos del norte, con cierzo y tramontana. Aún así, ha avanzado que a mediados de semana volverá el aire templado del suroeste.