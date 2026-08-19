Las temperaturas caerán desde mañana a valores por debajo de lo normal para la época, con lluvias en norte y este

Archivo - Nubes bajas en La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas experimentarán un descenso a partir de este jueves hasta situarse en valores por debajo de lo normal para la época. Además, la llegada de una dana dejará precipitaciones en norte y este peninsulares, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho.

En este sentido, ha detallado que las tormentas podrían "llegar a ser de intensidad fuerte y venir acompañadas de rayos muy fuertes", así como viento y granizo en la cordillera cantábrica de León y Palencia, que dejarán acumulados de entre 15 a 20 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora hasta el viernes, día de transición ante la llegada de otra vaguada que afectará a España el fin de semana.

En cuanto a las temperaturas, las máximas tendrán un comportamiento a la baja en la mitad oeste y al alza en la mitad oeste donde subirán, con aumentos notables en el litoral de Valencia. Así, se superarán los 36ºC en puntos del centro, el Valle del Ebro y zonas bajas del noreste Baleares y sureste de la comunidad valenciana, pudiendo superarse los 40ºC en el Bajo Ebro, interiores de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia.

Debido a los vientos de Poniente y la acumulación de calor, tanto en tierra como en el mar, Camacho ha indicado que "se producirá una situación de aviso rojo por temperaturas extremas en litorales norte y sur de Valencia y el litoral norte de Alicante, con máximas entre 42 y 44ºC".

Este miércoles, Camacho ha señalado que se esperan precipitaciones débiles en el Cantábrico. A partir de mediodía, podrían darse chubascos y tormentas en la Cantábrica y Pirineos que también podrían registrarse en los sistemas Béticos, Ibérico y zonas aledañas. De acuerdo con la predicción, estas tormentas serían de intensidad fuerte y venir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y de granizo en cordillera cantábrica de León y Palencia y en Pirineos centrales y orientales.

Allí alcanzarían acumulados de 15 a 20 l/m2 en una hora y podrían llegar a los 40 l/m2 en Garrotxa y Ripollés en el Pirineo de Girona. Mientras tanto, en Canarias, se registraría alguna precipitación en el norte de las islas montañosas. En lo que se refiere a las temperaturas, el portavoz de AEMET ha avanzado que las máximas tendrán un comportamiento a la baja en la mitad oeste y al alza en la mitad este, con aumentos notables en el litoral de Valencia.

Por zonas, se superarán los 36ºC en puntos del centro, el valle del Ebro y en zonas bajas del noreste, Baleares, el sureste y de la Comunidad Valenciana y se podrán superar los 40ºC en el bajo Ebro, interiores de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia. Debido a los vientos de poniente y la acumulación de calor tanto en tierra como en el mar, en los litorales norte y sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante habrá máximas de entre 42 y 44ºC.

En el otro extremo, bajarán las mínimas en Cataluña y en el cuadrante suroeste y subirán en el resto. De esta forma, se seguirán sucediendo las noches tropicales en los litorales mediterráneos. De hecho, el portavoz de AEMET ha puntualizado que la próxima noche será tórrida en el litoral valenciano. Mientras tanto, las mínimas en Canarias subirán ligeramente.

CAMBIOS PARA EL JUEVES

El jueves, se prevén tormentas que podrán ser muy fuertes en el interior norte, sureste y sur de Baleares que podrían ser de rachas y precipitaciones muy fuertes, así como de granizo. En el tercio norte, habrían chubascos que serían localmente fuertes y persistentes e irían acompañados de tormenta. Un poco más avanzado el día, estas tormentas serían notables en amplias zonas de la meseta norte y cordillera cantábrica de León y Palencia y en puntos del Valle del Ebro, y Pirineos.

A su vez, se desarrollarán tormentas en el cuadrante sureste que podrán evolucionar a fenómenos severos en el Altiplano de Murcia, interior de Alicante, interior sur de Valencia y litorales sur y norte de Valencia, con rachas de viento muy fuertes o granizo asociadas a ellas. De hecho, el portavoz de AEMET ha avisado de que los acumulados en una hora podrán llegar a 40 l/m2 o incluso sobrepasar esa cifra.

Asimismo, también espera chubascos y tormentas en el este y Baleares que podrán ser fuertes y acompañados de granizo y no descarta algún chubasco o tormenta ocasional en el resto de la Península. En este marco, Camacho ha apuntado a que las temperaturas bajarán en casi toda la Península, incluso de forma notable en el caso de las máximas en el nordeste. Sólo subirán de forma ligera en Baleares y, en puntos del litoral mediterráneo, las mínimas. En este sentido, solo en el litoral mediterráneo y Baleares podrán superarse los 35ºC y darse noches por encima de 20ºC.

En lo que respecta al viernes, Camacho ha avanzado que continuarán las precipitaciones en el Cantábrico, donde podrán ser fuertes y persistentes. Además, se extenderán de forma menos generalizada a otras zonas de la mitad norte y Baleares, dejando chubascos que pueden ser de carácter tormentoso. Mientras tanto, también podrían darse lluvias débiles en la vertiente norte de Canarias.

Más allá de ello, el pronóstico recoge que seguirá el descenso de las temperaturas en la Península y Baleares. Éste será mayor en Cataluña para las máximas, incluso notable. Eso sí, podría haber un ligero repunte en las máximas en el valle del Guadalquivir.

MÁS DE 100 L/M2 EN EL CANTÁBRICO

Por su parte, Eltiempo.es ha apuntado a que el sábado se producirían chaparrones y tormentas en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Navarra y el nordeste peninsular y podrían ser intensas en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y el este de Castilla-La Mancha.

En este sentido, tampoco descarta que se registren lluvias en Baleares ni en otras zonas del centro peninsular. A su vez, apunta a que podrían ganar intensidad al final de la jornada y dejar acumulados muy importantes en Asturias, Cantabria, Navarra y el norte de Aragón.

Ya el domingo, el portal meteorológico ha apuntado a que las precipitaciones seguirán afectando principalmente a la mitad norte de la Península, aunque también se producirían en Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha o el oeste de Andalucía. Ese día las de mayor intensidad se darán en zonas de Castilla y León, mientras que durante la madrugada del lunes podrían intensificarse en el nordeste, sobre todo en Aragón y Cataluña.

Aunque ha incidido en que es pronto para dar cifras exactas, ha señalado que los acumulados más destacados hasta el domingo se concentrarán en el norte y nordeste peninsular y que podrían superar los 100 l/m2 en puntos del Cantábrico central y oriental y en el norte de Navarra y Aragón.