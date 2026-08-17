Las temperaturas irán en ascenso y llegarán a los 40ºC hasta el miércoles, cuando se esperan tormentas en amplias zonas

Archivo - Nubes, tormenta, cielo oscuro, montañas negras - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas experimentarán un ascenso a lo largo de la semana y podrán llegar a los 40ºC en puntos del sur peninsular hasta el miércoles, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho. Sin embargo, ese día, serán probables los chubascos y tormentas en Pirineo, Sistemas Béticos, norte del Sistema Ibérico y Cordillera Cantábrica, que continuarán durante los días siguientes con la entrada de una vaguada y un frente frío.

Camacho ha explicado que la entrada de una dorsal de anticiclón sobre la mitad norte de la Península y Baleares propiciará un repunte de las máximas al inicio de la semana. De esta manera, habrá cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles en el Cantábrico, así como nubes bajas con tendencia a remitir en el Estrecho, Ceuta y Melilla.

En las horas centrales del día, se prevé el desarrollo de nubosidad de evolución en las zonas de montaña en grandes zonas del centro, del sur y el este peninsular. Al respecto, el portavoz ha avisado de que hay probabilidades de que se registren chubascos y tormentas en Extremadura, Castilla-La Mancha, los sistemas béticos, Cádiz y zonas aledañas, el Bajo Ebro y los Pirineos, que irían acompañadas de rachas de viento muy fuerte y posible granizo.

De acuerdo con el pronóstico, las tormentas podrán traer localmente cantidades de entre 15 y 25 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora en las comarcas de las provincias de Cádiz, Málaga, Castellón, Teruel, Barcelona y Girona. Mientras tanto, en el archipiélago canario, se esperan intervalos nubosos que podrían dejar alguna precipitación en las islas montañosas.

En cuanto a los termómetros, las máximas subirán de forma generalizada en el interior del país, se mantendrán sin cambios en los litorales y en Baleares y bajarán ligeramente en Canarias. De esta forma, se superarán los 35ºC en buena parte de la mitad sur, el noreste, Baleares, Galicia, Madrid y en puntos de Castilla y León y Valencia. Puntualmente, se alcanzarán los 40ºC en los valles del Guadalquivir y del Tajo.

Mientras, las mínimas estarán en ascenso en el centro peninsular y se mantendrán sin cambios tanto en el resto de la Península como los archipiélagos. Sólo descenderán ligeramente en el norte. Durante este día, el portavoz de AEMET ha señalado que el riesgo de incendios continuará siendo muy alto extremo en Galicia, oeste de Castilla y León, Extremadura, sur y este de Castilla-La Mancha, mitad oriental de Andalucía, área mediterránea y Baleares, con niveles bajos o moderados en Canarias.

El fenómeno más relevante de este martes serán las temperaturas elevadas en Galicia y en gran parte del centro y sur peninsular, Valle del Ebro y depresiones catalanas, según Camacho. Sin embargo, predominará la estabilidad con cielos pocos nubosos o despejados excepto por zonas del Cantábrico y en el área del Estrecho, Ceuta y Melilla, donde podrán darse nubes bajas, aunque con tendencia a desaparecer.

Por la tarde, el pronóstico recoge el desarrollo de nubosidad de evolución en puntos del interior, con la posibilidad de tormentas aisladas en los principales sistemas montañosos del interior y en los Pirineos. En Canarias prevé un aumento de la nubosidad que puede dejar alguna precipitación en las islas montañosas.

Camacho ha incidido en que las máximas subirán en la mitad norte, Málaga, el sureste, y Canarias. En el suroeste y Baleares, se mantendrán sin cambios o bajarán. De esta manera, se podrán superar los 35ºC en Baleares y en casi toda la Península, salvo en el Cantábrico y zonas de montaña. De hecho, hay posibilidades de que se sobrepasen los 40ºC en el Valle del Guadalquivir.

Respecto a las mínimas, comenzarán a bajar por el noreste y el suroeste, pero subirán en puntos del centro la Comunidad Valenciana y Baleares. Se seguirán registrando noches tropicales --en las que no se bajará de 20ºC-- en amplias zonas del suroeste litorales mediterráneos y puntualmente en el noreste del Cantábrico.

Además, habrá noches tórridas --aquellas en las que no se baja de los 25ºC-- en puntos del litoral mediterráneo, en una jornada en la que el riesgo de incendios forestales continuará en niveles muy altos o extremos en buena parte de la mitad norte, área mediterránea, Baleares, zona centro y Extremadura, con niveles moderados en Canarias.

CAMBIO IMPORTANTE A MITAD DE SEMANA

La aproximación de una vaguada y un frente atlántico y la reabsorción de los restos de la dana atlántica marcarán el principio de un cambio importante en el tiempo el miércoles. A partir de mediodía, el portavoz de AEMET espera que se desarrollen nubes de evolución en gran parte de la Península.

Entonces, serán probables los chubascos y tormentas en Pirineo, Sistemas Béticos, norte del Sistema Ibérico y Cordillera Cantábrica y no se descarta que estas precipitaciones puedan extenderse a zonas bajas o aparezcan también por el sureste. Las tormentas podrán ser de intensidad fuerte y venir acompañadas de rachas muy fuertes y de viento de granizo.

Mientras tanto, se prevén intervalos nubosos en Canarias que pueden dejar alguna precipitación en las islas montañosas. A su vez, son posibles las brumas matinales en el extremo norte, el Golfo de Cádiz, Ceuta y Melilla.

En líneas generales, el pronóstico recoge que las máximas estarán en descenso pero que subirán, sobre todo en Valencia y, en menor grado, en Cataluña y Baleares. En la Comunidad Valenciana, las máximas podrán superar los 35ºC y alcanzar los 38ºC en puntos del centro y en las provincias de Valencia y Alicante. En otras zonas, se superarán ampliamente los 35ºC.

Por otra parte, las mínimas estarán en descenso en Galicia, Cantábrico y Cuadrante Suroeste y subirán en el resto. Un día más, volverán a registrarse noches tropicales en los literales mediterráneos, el noroeste y en puntos del interior, con noches tórridas en puntos del litoral mediterráneo. En Canarias, las temperaturas subirán ligeramente.

Para el jueves y el viernes, Camacho ha avanzado que la entrada de la vaguada y un frente frío atlántico propiciarán un descenso generalizado de las temperaturas y precipitaciones en muchos puntos de la Península, marcando una pausa en este largo verano en la mayor parte del país.

INESTABILIDAD DURANTE TODA LA SEMANA

Por su parte, Eltiempo.es ha avanzado que vaguada que absorberá la dana será la que marque la situación atmosférica a partir del jueves, cuando irá avanzando desde el noroeste peninsular. Según su última previsión, esta vaguada seguiría dejando inestabilidad durante toda la semana en España. De esta manera, las lluvias y tormentas continuarán produciéndose en muchas zonas del país, sobre todo en el tercio norte peninsular.

El jueves será una jornada inestable con chubascos y tormentas que podrán ser muy fuertes en buena parte de la mitad norte peninsular, destacando en regiones como Galicia, Asturias, Cantabria y norte de Castilla y León.

A su vez, también se producirán chubascos y tormentas en la zona centro, sur y este peninsular, aunque se espera que sean más débiles, y no se descarta que también se registren en Baleares. En este contexto, el portal meteorológico ha especificado que estas precipitaciones serán algo más intensas en el sureste como en las sierras del este de Andalucía, Murcia y sureste de Castilla-La Mancha.

Las lluvias más importantes del viernes se darán en se producirían en el tercio norte peninsular, sobre todo en el Cantábrico. Por la mañana podrían ser localmente más intensas en Cantabria y País Vasco y durante la tarde, en Pirineos, el entorno del sistema Ibérico y también Cataluña.