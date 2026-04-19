Las temperaturas máximas ascenderán este lunes hasta los 32ºC en Zaragoza, Badajoz y Sevilla y 31ºC en Murcia

Archivo - Un hombre camina con un paraguas, a 17 de enero de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). El séptimo gran temporal de la temporada ha traído viento, oleaje, nevadas y lluvias a las cuatro provincias catalanas, que vivirán un descenso en las tem - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas máximas ascenderán este lunes y seguirán registrando valores altos para la época, con termómetros que alcanzarán los 32ºC en Zaragoza, Badajoz o Sevilla o los 31ºC de Murcia o Lleida, en una jornada marcada por inestabilidad en el nordeste peninsular, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, Aragón, Cataluña, Navarra y La Rioja estarán en alerta amarilla por tormentas que tendrán lugar al mediodía. En el caso de Cataluña, la región también estará en alerta por lluvias que se podrán acumular hasta los 20 litros por metro cuadrado.

También Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife tendrán activadas las alertas por fenómenos climatológicos. En el caso de las dos primeras por polvo en suspensión, mientras que Tenerife estará en alerta por fuertes rachas de viento que podrán alcanzar los 70km/h.

Por lo general, la inestabilidad en el nordeste peninsular dará lugar a nubosidad de evolución y tormentas en el valle del Ebro, Navarra, el sistema Ibérico y los Pirineos. Estas tormentas podrán venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, así como dejar chubascos fuertes en los Pirineos orientales.

En el resto del territorio predominará un tiempo estable con cielos poco nubosos o con nubes altas. Habrá también intervalos de nubes bajas matinales en los litorales del Cantábrico y del Mediterráneo.

Durante este lunes, la Aemet prevé una entrada de calima en la Península a lo largo del día desde el oeste, mientras que en Canarias irá remitiendo. Así, se espera un descenso de las temperaturas máximas en el litoral gallego y en el Ampurdán, con cambios poco relevantes en el resto. Los termómetros marcarán los 30ºC en Granada, Jaén, Albacete y Toledo, mientras que Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Logroño y Ourense registrarán 29ºC.

Por su parte, las mínimas subirán en el interior del País Vasco, con Bilbao con 12ºC o San Sebastián con 13ºC; Cantabria, norte de Burgos y alto Ebro, y variarán poco en las demás zonas. En Canarias las temperaturas descenderán de forma generalizada, incluso de manera notable (más de 6 grados). Por ejemplo, Tenerife marcará de máxima 22ºC y Las Palmas de Gran Canaria 21ºC.

Por último, el viento soplará flojo y variable en el interior; en los litorales dominará el régimen de brisas y se espera levante moderado en el Estrecho. En Canarias, el viento será de componente oeste moderado.