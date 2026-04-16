Las temperaturas subirán mañana ligeramente en casi toda España hasta 32ºC en Sevilla en un día con calima en Canarias

Un grupo de personas sentadas en el césped de un parque, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La estabilidad continuará este viernes en la mayor parte de la Península y Baleares por las altas presiones en un día en el que sólo habrá probabilidades --bajas-- de llovizna en el norte peninsular, donde se prevén cielos nubosos. En este marco, las temperaturas subirán ligeramente en amplias zonas del país hasta una máxima de 32ºC en Sevilla, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Por el este de Canarias entrará calima.

En líneas generales, los cielos estarán poco nubosos o despejados y algunas nubes de evolución por la tarde en zonas de montaña, que podrían dejar algún chubasco aislado. Además, las heladas quedarán restringidas únicamente a las cumbres de los Pirineos.

Durante esta jornada son probables las brumas y nieblas matinales en puntos de la meseta norte y Galicia, así como algunas nieblas costeras en los litorales del Mediterráneo. Mientras tanto, el organismo estatal espera cielos nubosos en el norte de Canarias a primeras horas y con nubosidad alta durante el resto del día en todas las islas.

En lo respecta a los termómetros, el organismo estatal ha apuntado a que las temperaturas subirán ligeramente en toda la Península y Baleares. La excepción estará en el Cantábrico, donde las máximas descenderán, y en los litorales, donde no se esperan cambios. En Canarias subirán de forma moderada e incluso notable en medianías y cumbres.

Por lo demás, la predicción recoge para mañana que soplará viento flojo y variable en el interior y en régimen de brisas en los litorales; y podría darse alguna racha muy fuerte de levante en el Estrecho. En Canarias el alisio será moderado y, a últimas horas, el viento virará a componente este.