Imagen de carreteras anegadas de agua por las fuertes lluvias que ha provocado la borrasca Leonardo en Ronda (Málaga). A 4 de febrero de 2026 en Ronda, Málaga (Andalucía, España). Unas 300 personas permanecen aisladas en zonas rurales de la ciudad malague - Álex Zea - Europa Press

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "máxima precaución" ante el fuerte temporal que está afectando esta semana al país, especialmente a Andalucía.

Asimismo, el líder del Ejecutivo ha pedido a la ciduadanía que evite desplazamientos innecesarios y que sigan la información de fuentes oficiales.

"Mi agradecimiento a todos los servicios de emergencia que están trabajando para ayudar a la ciudadanía", ha añadido Sánchez en una publicación en la red social X.

La borrasca 'Leonardo' ha dejado ya en la Península cortes de luz, carreteras y vías, desalojos, ríos desbordados y clases suspendidas en distintos puntos de España.

Andalucía se está llevando hasta el momento la peor y se espera recoger hasta 400 litros por metro cuadrado (l/m2) en sierras de Cádiz y Málaga entre este miércoles y jueves y que las rachas de viento lleguen hasta los 80 Km/h.

Debido al temporal, 300 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) están desplazados ya en la comunidad andaluza y el Ejército de Tierra está preparado por si tuviese que intervenir.