Sánchez pide "máxima precaución", evitar desplazamientos innecesarios e informarse por fuentes oficiales

Imagen de carreteras anegadas de agua por las fuertes lluvias que ha provocado la borrasca Leonardo en Ronda (Málaga). A 4 de febrero de 2026 en Ronda, Málaga (Andalucía, España). Unas 300 personas permanecen aisladas en zonas rurales de la ciudad malague
Imagen de carreteras anegadas de agua por las fuertes lluvias que ha provocado la borrasca Leonardo en Ronda (Málaga). A 4 de febrero de 2026 en Ronda, Málaga (Andalucía, España). Unas 300 personas permanecen aisladas en zonas rurales de la ciudad malague - Álex Zea - Europa Press
Europa Press Sociedad
Publicado: miércoles, 4 febrero 2026 15:26
Seguir en

   MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "máxima precaución" ante el fuerte temporal que está afectando esta semana al país, especialmente a Andalucía.

   Asimismo, el líder del Ejecutivo ha pedido a la ciduadanía que evite desplazamientos innecesarios y que sigan la información de fuentes oficiales.

   "Mi agradecimiento a todos los servicios de emergencia que están trabajando para ayudar a la ciudadanía", ha añadido Sánchez en una publicación en la red social X.

   La borrasca 'Leonardo' ha dejado ya en la Península cortes de luz, carreteras y vías, desalojos, ríos desbordados y clases suspendidas en distintos puntos de España.

   Andalucía se está llevando hasta el momento la peor y se espera recoger hasta 400 litros por metro cuadrado (l/m2) en sierras de Cádiz y Málaga entre este miércoles y jueves y que las rachas de viento lleguen hasta los 80 Km/h.

   Debido al temporal, 300 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) están desplazados ya en la comunidad andaluza y el Ejército de Tierra está preparado por si tuviese que intervenir.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado